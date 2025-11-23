Ex Vlhové je podruhé od rozchodu zamilovaný: Bývalku už ani nesleduje
Elitní lyžařka Petra Vlhová (30) a Michal Kyselica vypadali jako jeden z nejstabilnějších párů na československé scéně. Tím více některé zaskočila zpráva z loňské zimy, kdy slovenská reprezentantka během léčby složitého zranění oznámila rozchod. A zatímco ona sama po odloučení usilovně pracuje na návratu, její ex už se stihl znova zamilovat. A dokonce ne jen jednou!
Petra Vlhová to poslední měsíce neměla lehké. Loni v lednu se zranila při sjezdu v Jasné, a od té doby bojovala s kolenem, kvůli kterému musela dokonce na dvě operace. Teď už se ale blýská na lepší časy a po měsících útrap sympatická Slovenka ohlásila, že se pomalu, ale jistě chystá k návratu. Zimní olympiádu v Itálii by sice stihla ráda, ale sama dobře chápe, že po tak dlouhé odmlce musí jít krůček po krůčku.
A její bývalý partner Kyselica? Pár měsíců po rozchodu ho slovenští fotografové zvěčnili po boku brunetky, kterou vyzvedával na letišti. Tou měla být pohledná jmenovkyně Vlhové Petra Sihelská. Jak ale zjistil web Diva.sk, vztah patrně neměl dlouhého trvání a Michal už ji aktuálně ani nesleduje na instagramu.
Úplně sám ale nejspíš nezůstal! Před pár dny zveřejnil snímek, na kterém se drží za ruce s neznámou dívkou. Podle informací slovenského portáluby se mělo jednat o Leu Schill. „Ačkoliv její identitu neprozradil, nám se podařilo zjistit, že jde o modelku Leu, která pochází ze známé zubařské rodiny. Mezi dvojicí je přitom výraznější věkový rozdíl, než tomu bylo v případě Michalových minulých partnerek,“ zmiňuje se v článku o pohledné Slovence, kterou namísto zubařiny prozatím uchvátil spíše svět módy. Bude mít tahle láska delšího trvání, než ta předešlá?