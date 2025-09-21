Cyklista Sagan otevřeně: Přiznal, proč mu došly peníze
Teď je milionář, v začátcích měl ale hodně hluboko do kapsy! Slovenská cyklistická star Peter Sagan (35) jako mladý propadl velké vášni. Takové, že dokonce ohrožovala jeho sportovní kariéru.
„Chci bohatou ženu, která se o mě postará,“ hlásil Sagan už v 19 letech. Málokdo tušil, že v tu dobu by raději měnil kolo za jinou vášeň. Když se mu totiž pomalu začalo dařit ve sportovní kariéře, vše rozházel za obří plazmovou televizi a PlayStation.
„Začal jsem si vydělávat většinou tak, že jem vyhrával závody. Ale cyklistika je finančně náročná. Stále se vám kazí součástky nebo se odírají gumy. Vše šlo tedy na opravy. Větší investicí byla plazmová televize a PlayStation,“ prozradil Sagan v zábavné televizní show Možné je všetko!
Z první investice se ale stala závislost. „Pořád jsem jenom hrál a už jsem ani netrénoval. Jen jsem dohrál jednu hru, druhou, a když jsem si chtěl zahrát třetí a nebyly peníze, tak jsem se zas vrátil do sedla,“ popsal mladická léta.
O financích toho Sagan dnes příliš nenamluví, ale daří se mu parádně. Loni ho známá švýcarská banka vyhlásila nejlépe investující celebritou, když své portfolio dokázal zhodnoti o 129%. „Sagan vyhrál díky taktice z cyklistiky. Zůstal schovaný uprostřed až do ideálního momentu. A v závěru se pustil do sprintu,“ odhalila švýcarská banka jeho styl podnikání.