Tomek (16) byl jako malý v O2 areně, teď tam rozhodl: Neskutečné! Ještě mám fotku
Připravoval se na sezonu mezi staršími hráči v juniorce, místo toho Petr Tomek překvapuje extraligu. Za Karlovy Vary zazářil dvěma góly proti Olomouci, hned v dalším kole rozhodl trefou o výhře nad Spartou. Hokejové prostředí okamžitě začalo řešit jméno šestnáctiletého útočníka. „Když jsem viděl dva tři příspěvky, přečetl jsem si je, ale teď už se to snažím nevnímat. Už mě ani moc nebaví na to koukat,“ říká fantom úvodních kol v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Nastartoval brusle, sebevědomě vyrazil k brance soupeře a svižnou ranou propálil z úniku daleko zkušenějšího brankáře Jakuba Kováře. Petr Tomek víc než měsíc před 17. narozeninami vletěl do extraligy a po čtyřech zápasech se může chlubit třemi nastřílenými góly. „Vždycky jsem byl spíš nahrávač, až teď se to nějak otočilo. Je to ale spíš shoda náhod,“ popisuje s úsměvem mládežnický reprezentant.
Poslední dny byly asi hodně divoké. První starty v extralize, první góly…
„Je to neskutečné. Vůbec bych před měsícem nečekal, že se to může stát. Jsem strašně vděčný.“
Plán, abyste hrál od začátku sezony za áčko, původně ve hře nebyl?
„Vůbec. Měl jsem normálně začít v juniorce, odehrál jsem tam první zápas. Jsem rád, že se klukům zatím daří i beze mě.“
Co se ve vás odehrávalo po prvních dvou extraligových gólech? Trefil jste se mezi muži, ale s Olomoucí jste prohráli 2:4.
„Byl to samozřejmě skvělý pocit. Ale to, jak jsme utkání nezvládli… Spravili jsme si pak chuť na Spartě.“ (usmívá se)
V O2 areně jste dal rovnou vítězný gól, navíc v největší hale v Česku.
„Ještě jsem našel fotku, když jsem tam byl jako malý s tátou, seděl jsem na tribuně. A teď jsem tam najednou hrál, dal gól a ještě ke všemu se vyhrálo. Neskutečné.“
Co jste říkal na kulisu téměř dvanácti tisíc lidí?
„Můj cíl v hokeji je