Milan Baroš si vyšel se svou múzou: Ve víně je láska!
Už antický básník Eurípidés věděl: „Kde není vína, není lásky!“ Jeho citát si teď vzal za svůj fotbalový umělec Milan Baroš (43).
Legendárnímu útočníkovi nároďáku či Liverpoolu a symbolu Baníku Ostrava se loni po 18 letech rozpadlo manželství s Terezou (39). Barošovi spolu vychovali dva syny Patrika (16) a Mattea (13), kteří oba kopou do balónu jako táta.
Pak se odcizili a »Bary«, někdejší idol dívek i dam a s pěti góly nejlepší střelec bronzového Eura 2004, si našel novou múzu – muzikálovou herečkou Anetu Vrzalovou (33).
Magické nábřeží
Chlap z Vigantic na Valašsku se na veřejnosti novým vztahem s maminkou Olivera (8) zatím moc nechlubil. Ale minulý týden si řekl »proč ne« a vyšel si se svou milou do vinného baru na břehu Vltavy. Společnost milencům dělala starší blondýna. Baroš si dal »po kalíšku«, pak si sice nezazpíval, ale dobře se bavili všichni – a na dně sklenky vína se usadila nejen pravda, ale i láska!
Podle informací Blesku bývá slavný exfotbalista v podniku častým hostem, protože jeho nová láska vlastní nedaleko podkrovní byt s výhledem na Petřín. „Nábřeží Vltavy pro mě bylo vždycky magické, proto mě to sem velmi táhlo. Myslím si, že mi to tady dobíjí energii. Nejsem typ, který by chtěl bydlet na vesnici u lesa, mám ráda město a místa, kde dýchá historie,“ nechala se slyšet Vrzalová, hvězda Dětí ráje či Sladkého mámení.
Víte, že…
Exmanželka Milana Baroše Tereza teď chodí s Filipem Neusserem (44), bývalý šéfem Národní sportovní agentury.
Romantika podle »Baryho« krásky: Ticho ve dvou
Milenci tokají na nad (nejen) tokajským vínem často. První společné foto Milana Baroše s Anetou Vrzalovou vzniklo ve vinárně. V půlce prázdnin pak dávala herečka a zpěvačka fotky z dovolené na oblíbeném řeckém ostrově. Jak jinak – se skleničkami bílého za svitu luny!
„Santorini říká »romantika«. Já říkám: Když se dá přežít ticho ve dvou, víš, že je to láska. Anebo únava?“ filozofovala Vrzalová na Instagramu. Fanoušci měli hned jasno: Tohle byl recept na pohodové soužití se slavným »Barym«.