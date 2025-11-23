Hokejový Zlín bleskově mění trenéry! Znovu sází na duo ze Slovenska
Další rošáda u Beranů. Hokejový Zlín podruhé během krátké doby mění trenérský štáb. Podle informací iSportu končí na střídačce Martin Janeček a od pondělí ho nahradí Peter Oremus (55), bývalý kouč Vítkovic, Karlových Varů a naposledy Spišské Nové Vsi. Předposlední celek Maxa ligy bude mít znovu slovenské velení, na pozici asistenta se vrátí Richard Kapuš, nedávno odvolaný společně s Jánem Pardavým. „Nebudu to komentovat, uvidíme, co bude,“ reagoval Oremus.
Trenérská dvojice Martin Janeček-Martin Hamrlík vedla v sobotu v Třebíči (3:4 po prodloužení) mužstvo naposledy. Zlín zapsal navzdory zlepšenému výkonu devátou porážku v řadě, pátou pod Pardavého nástupci.
Klub mezitím hledal nový realizák. V neděli dopoledne se podle informací webu iSport sešel s Peterem Oremusem a dohodl se s ním na spolupráci. Do Česka se vrátí po devíti letech, kdy končil v Karlových Varech. Poté působil v Trenčíně, koučoval bratislavské Capitals, Zvolen a Slovan.