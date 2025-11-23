Váňa je proti němu mladík, Whitaker dál závodí: Je jim 87 let!
Tomu kmetovi má člověk chuť držet palce! Jmenuje se John Whitaker a v srpnu mu bylo 70 let. Na parkurovém Prague Playoffs pokračuje v tom, co miluje: Poráží mladší soky.
Na kolbiště v O2 areně, které dobře zná z minulých let, opět vyjel ve čtvrtek odpoledne. Přes 145-centimetrové překážky se tu přenesl poprvé jako sedmdesátník, navíc v sedle valacha, který má kariéru dlouhou jako jeho jméno: Equine America Unick Du Francport. Je mu sedmnáct let a i on byl z 66 účastníků mezi koňmi nejstarší. Dohromady jim tedy je 87 let! Zajeli bezchybně, osmé místo jim patřilo jen kvůli pomalejšímu času.
„Můj věk mě nestraší, jezdit umím pořád dobře. Jsem pyšný na to, že držím krok s mnohem mladšími,“ říká John. Pro srovnání: Česká dostihová legenda Josef Váňa (73) jel poslední Velkou pardubickou ve dvaašedesáti.
Samý příbuzný
John je nejstarší ze čtyř sourozenců. Jezdectví a chov koní je jeho život, nikdy se ničím jiným neživil – i když vlastně provozuje i výrobu jezdeckého náčiní. V parkuru se proslavil také jeho bratr Michael (65), závodí jeho syn Robert, synovec Jack a další příbuzní, Whitakerů je bez nadsázky plné kolbiště.
Jaký má legenda recept na úspěch? „Musíte odvádět to nejlepší, co ve vás je. A když to nefunguje, je potřeba víc zabrat! Pokud jde o koně, je třeba si ke každému najít cestu, rozumět tomu, co si myslí, vědět, jak ho motivovat, co má rád.“
John má stříbro z olympiády 1984 i Řád britského impéria. Na špičce se drží od začátku osmdesátých let. Je z jiné doby a nepřekvapí, že nad mladšími soky občas kroutí hlavou. „My jsme dřív na závodech sledovali, co umí a jak to dělají ti nejlepší. To byla ta pravá škola! Teď vidím mladé většinou jen koukat do mobilu, čímž se sami připravují o cenné lekce.“