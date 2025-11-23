Předplatné

ONLINE: Sparta smetla Kladno 7:3 a míří do čela. Třinec prohrává. Vítkovice - Dynamo 3:2

iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Hokejisté Sparty v 25. kole Tipsport extraligy zvítězili 7:3 v Kladně a po třetí výhře v řadě se dostávají do čela tabulky. Vítkovice vyhrály 3:2 nad Pardubicemi a i podruhé v sezoně pod koučem Václavem Varaďou vyzrály na jeho bývalý klub. Brněnská Kometa prohrála 2:3 v Karlových Varech. Na ledě posledního Litvínova se pak představuje trápící se Třinec a Olomouc uzavírá kolo s Českými Budějovicemi. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

Vítkovice - Pardubice 3:2

Vítkovičtí hokejisté utnuli Východočechům čtyřzápasovou sérii výher. Hosté i přes značnou střeleckou převahu celé utkání jen dotahovali ztrátu, za domácí dal rozhodující gól v power play do prázdné branky Krzystof Macias. Václav Varaďa na střídačce Vítkovic tak proti svému bývalému zaměstnavateli slaví třetí výhru v třetím vzájemném utkání.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
21Detail
LIVE
32Detail
LIVE
32Detail
LIVE
37Detail
LIVE
32Detail
LIVE 3. třetina
52Tipsport1,0135130Detail
LIVE 3. třetina
11Tipsport3,32,253,1Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2713311084:6846
2Třinec231231770:5643
3Pardubice241222875:5542
4Mountfield241140967:5241
5Brno241213868:6341
6Vítkovice251132969:6641
7Plzeň241123860:4940
8Liberec251204962:6040
9Č. Budějovice2410221071:6736
10K. Vary2410121159:6734
11M. Boleslav259221252:5933
12Olomouc2410111252:6633
13Kladno257241261:8029
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

