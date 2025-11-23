ONLINE: Sparta smetla Kladno 7:3 a míří do čela. Třinec prohrává. Vítkovice - Dynamo 3:2
Hokejisté Sparty v 25. kole Tipsport extraligy zvítězili 7:3 v Kladně a po třetí výhře v řadě se dostávají do čela tabulky. Vítkovice vyhrály 3:2 nad Pardubicemi a i podruhé v sezoně pod koučem Václavem Varaďou vyzrály na jeho bývalý klub. Brněnská Kometa prohrála 2:3 v Karlových Varech. Na ledě posledního Litvínova se pak představuje trápící se Třinec a Olomouc uzavírá kolo s Českými Budějovicemi. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.
Vítkovice - Pardubice 3:2
Vítkovičtí hokejisté utnuli Východočechům čtyřzápasovou sérii výher. Hosté i přes značnou střeleckou převahu celé utkání jen dotahovali ztrátu, za domácí dal rozhodující gól v power play do prázdné branky Krzystof Macias. Václav Varaďa na střídačce Vítkovic tak proti svému bývalému zaměstnavateli slaví třetí výhru v třetím vzájemném utkání.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|24
|10
|2
|2
|10
|71:67
|36
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|12
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž