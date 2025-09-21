Předplatné

SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:1. O remíze rozhodl v závěru Kušej, úřadující mistr je druhý

Video placeholder
SESTŘIH: Liberec – Slavia 1:1. O remíze rozhodl v závěru Kušej, úřadující mistr je druhý
Na posledních 15 minut se do zápasu podíval i Erik Prekop
Na posledních 15 minut se do zápasu podíval i Erik Prekop
Člen realizačního týmu Liberce viděl za odstrčení Zafeirise červenou kartu
Člen realizačního týmu Liberce viděl za odstrčení Zafeirise červenou kartu
Lukáš Vorlický v akci proti Liberci
Tomáš Koubek zasahuje proti útoku Slavie
Lukáš Provod v souboji o míč
27
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (87)

Fotbalisté pražské Slavie v 9. kole první ligy remizovali v Liberci 1:1. Obhájce titulu z Edenu sice udržel neporazitelnost v sezoně, přišel však o vedení v tabulce. Z druhého místa ztrácí bod na městského rivala Spartu. Slovan poslal ve 14. minutě do vedení Petr Hodouš, tři minuty před koncem srovnal Vasil Kušej.

Slavia v lize přišla o body po třech vítězstvích za sebou a nespravila si náladu po středečním úvodním duelu hlavní fáze Ligy mistrů, v němž po ztrátě dvoubrankového vedení remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Na druhém místě tabulky má stejně bodů jako rovněž neporažený třetí Jablonec. Liberec v nejvyšší soutěži s červenobílými neprohrál po čtyřech duelech a po minulé domácí remíze 1:1 s Plzní obral i dalšího z favoritů. V tabulce je Slovan devátý.

Trenér Slavie Trpišovský, který přišel do Edenu z Liberce, udělal oproti duelu s Bodö/Glimt čtyři změny v základní sestavě. Zraněného Holeše v obraně nahradil Chaloupek, Chorý si odpykal zbytek z šestizápasového trestu a jen na lavičce začali Provod s Douděrou. Podruhé v zahajovací jedenáctce Slavie dostal šanci Hašioka. Domácí vedl jako kapitán bývalý hráč Pražanů Masopust.

Červenobílí za slunečného počasí vstoupili do utkání aktivněji, ale větší šanci si v úvodu nevytvořili. Skóre naopak brzy otevřeli Severočeši. Hodouš ještě ve 13. minutě zpoza vápna těsně minul, ale za chvíli už nezaváhal. Po Mikulově centru z levé strany se natlačil k zakončení a zblízka poslal balon pod břevno za Staňka, jenž nastoupil s kšiltovkou. Bývalý hráč Sparty si připsal první gól v ligové kariéře.

Slavia sice měla v úvodním dějství výrazně vyšší držení míče, ale k většímu ohrožení brankáře Koubka se nedostala. To Slovan byl nebezpečnější, po půlhodině hry protáhl Staňka střelou zpoza vápna Koželuh. Na druhé straně zblokovala Mosesův pokus defenziva. Už v nastavení první půle zachránila favorita od dvoubrankového manka po Maškově přízemním pokusu tyč.

Trpišovský po přestávce dvakrát vystřídal a poslal na trávník Chama s Vorlickým. Druhý jmenovaný mohl v 54. minutě srovnat, ale Koubka ve velké šanci nepřekonal a nenavázal na dva góly z minulého kola proti Karviné. Hašioka vzápětí z dorážky zamířil o kousek vedle. Na opačné straně Hodoušovu technickou ránu pod břevno vytáhl Staněk.

Hostující kouč pak po hodině hry provedl dokonce trojité střídání a nasadil Provoda, Zmrzlého a Schranze, který si v 72. minutě naskočil na roh, ale hlavou o kousek minul. Hosté stupňovali tlak a v 87. minutě už srovnali.

Po Zmrzlého centru zleva přenechal další střídající hráč Prekop míč Kušejovi, ten se elegantní fintou zbavil obránce a s pomocí soupeřovy lehké teče překonal Koubka. V ligové sezoně skóroval potřetí, ale poprvé po téměř měsíci. Slavia bodovala pojedenácté z posledních 12 zápasů nejvyšší soutěže v Liberci, remíza je však pro ni málo.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Dukla91447:127
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (87)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů