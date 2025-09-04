Děsivá smrt litevské hokejové ikony Kierase (†45): Napíchnul se hlavou na kůl!
Vodní sporty miloval, zejména skoky z můstků byly jeho vášeň. Jeden z nejslavnějších litevských hokejistů Mindaugas Kieras (†45) ale na dovolené s rodinou skočil do vody naposledy...
Osudnou se mu stala zakalená řeka Šventoji, z níž už se Kieras nevynořil. Proč? „Jak mi řekla jeho žena, skočil z mostu do vody a už při identifikaci bylo vidět, že má propíchnutou hlavu a krk. Myslím, že v řece musely být nějaké kůly nebo něco podobného,“ řekl Kierasův přítel a rovněž bývalý hokejista Kuliešius pro televizi LRT. Příčina smrti dlouholetého litevského kapitána, jenž naposledy působil jako asistent u reprezentačního áčka, je nadále v šetření policie.
Zdrcená manželka
„Všichni jsme uvnitř zlomení,“ dodal Kuliešius, který slíbil, že na památku parťáka uspořádá charitativní zápas. Nejzlomenější je však manželka Jurgita, které Kieras zemřel před očima. „Poslední léto s tebou, lásko. Navždy zůstaneš v našich srdcích,“ loučila se zdrcená choť. Kierasová zároveň k dnešnímu pohřbu prosí všechny truchlící: „Místo květin přineste svíčku. Nechť moře světla svědčí o tom, jaký byl Mindaugas jasný muž.“