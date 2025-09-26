Ronaldo znovu opěvoval Saúdskou Arábii: Agitka s šavlí

Cristiano Ronaldo se prý do Saúdské Arábie zamiloval.
Kromě role fotbalisty působí Cristiano Ronaldo (40) po příchodu do an-Nassru také jako ambasador Saúdské Arábie při její snaze o zisk pořadatelství MS.

Saúdové tak dali Ronaldovi při oslavách Národního dne další příležitost, jak zemi zviditelnit. Hvězdného Portugalce oblékli do oděvu zvaného thobe se šerpou s arabským nápisem »naše hrdost v naší povaze«.

„Turismus je fantastický, liga skvělá, kultura nejlepší, místo k životu je úžasné a bezpečné. Já i moje rodina jsme si zamilovali tuto zemi,“ vyjmenoval snad vše. „Všichni byste měli navštívit Saúdskou Arábii,“ pokračoval »CR7« v agitce.

