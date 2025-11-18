Sportovní svět v šoku: Záhadná smrt šampionky Grecové (†28)
Její život poznamenala mozková obrna, ale ani ta nebyla důvodem, aby se vzdala svých snů. Australská paralympionička Paige Grecová to dotáhla dokonce až na zlatou medaili, kterou si odvezla z Her v Tokiu! V neděli ale doputovala od protinožců smutná zpráva. Život mladé cyklistky vyhasl.
Úmrtí zlaté medailistky potvrdil australský cyklistický svaz. „V neděli vyšlo najevo, že Paige zemřela ve svém domě v Adelaide po náhlém zdravotním problému,“ stojí v prohlášení.
„Paige pro nás znamenala všechno. Její laskavost, odhodlání a vřelost každý den hřály naši rodinu. Přinesla do našich životů tolik radosti a hrdosti a bolest z jejího odchodu budeme nosit v srdcích navždy," řekla k náhlému odchodu své dcery Natalie Grecová.
„I když jsme její ztrátou zdrceni, jsme nesmírně hrdí na to, jakým člověkem byla a jak reprezentovala Austrálii. Jako rodina jsme hluboce vděční za podporu, kterou nám projevilo tolik lidí spojených s Paige, včetně jejích parťáků a přátel. Paige si vážila vztahů, které navázala díky sportu, a nás utěšuje vědomí, jak moc byla milována," dodala maminka.
„Hluboce truchlíme a žádáme o soukromí, čas a prostor, abychom se s touto zdrcující ztrátou vyrovnali," řekla na závěr.
Odchod mladé Australanky zdrtil nejen její rodinu, ale také sportovní komunitu, ve které byla Paige velmi oblíbená. „Vyjadřujeme nejhlubší soustrast Paigeiným blízkým a těm, kteří jí byli nejblíže. Smutek, který dnes pociťují všichni členové paralympijského týmu Austrálie, odráží obrovskou úctu, s níž se k ní těšili,“ pověděl o Grecové šéf paralympijského týmu Cameron Murray.
„Paige byla mimořádná sportovkyně, ale co je důležitější, pozoruhodná osoba. Jako paralympionička reprezentovala Austrálii s takovým nasazením a klidem, že si vysloužila obdiv všech, kteří měli tu čest sledovat ji soutěžit nebo s ní pracovat. Její úspěchy na mezinárodní scéně byly výjimečné, ale v paměti nám všem zůstane její laskavost, tiché odhodlání a způsob, jakým povzbuzovala lidi kolem sebe. Měla vzácnou schopnost vnést do lidí pocit sounáležitosti a podpory. Její vliv nepochybně zanechá na tolika lidech trvalý dojem," zavzpomínal na mladou brunetku, která kromě zlaté medaile z Tokia vybojoval také několik titulů mistryně světa a medailí ze Světového poháru, včetně bronzu z letošního MS v silničním závodění.