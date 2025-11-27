Priske po výhře ve Varšavě: Rrahmani není v nejlepším rozpoložení, Kadeř měl dodat odvahu
PŘÍMO Z VARŠAVY | Fanoušci si ho přivolali pod kotel. Brian Priske se nenechal pobízet, rozběhl se směrem k mase sparťanů, poskočil, zapumpoval rukou. Není divu, jeho tým zvládl zásadní souboj v Konferenční lize, vybral domácí království Legie Varšava po výsledku 1:0. V tabulce má Sparta sedm bodů, což v minulé sezoně stačilo na průnik do jarní části.
V první půli jste si sundal bundu. Zápas vás tak rozhicoval?
„Počasí bylo lepši, než jsme čekali. Když jste v napětí při zápase, cítíte energii, která vás zahřeje. Myslím, že bylo kolem nuly, to jde, ne.“
Vyhráli jste venku, dokonce dvakrát po sobě, což se vám nedařilo. Přichází zlepšení v tomto ohledu?
„Ukázali jsme hráčům před zápasem, jak jsme si vedli venku v Evropě v této sezoně. Měli jsme jen jedno vítězství, ale ostatní zápasy byly pod naší úrovní. Také jsme ukázali fanouškům, jak si vážíme toho, že cestují tak daleko. Snad se jim teď pojede domů o něco lépe.“
První poločas však tak dobrý nebyl, ne?
„V některých aspektech byly obě půle jiné. V první jsme nebyli navzdory vedení spokojeni, nebyli jsme dobří na balonu, nedrželi jsme sktrukturu, nedařila se nám výstavba a pustili jsme Legii do šancí. Jsem rád, že má Peter Vindahl zákroky a čisté konto. Druhou jsme kontrolovali, je jen škoda, že jsme nedali další branky.“
Do Vánoc vás čekají dva duely každý týden.
„Myslím, že by bylo dobré udržet tohle tempo. Je to první utkání za dvacet jedna dnů. Příští týden bude také náročný - hrajeme pohár s Artisem v Brně, v sobotu pak v Olomouci. Jde o to udržet si flow, i když přijdou nějaké změny v sestavě.“
Tentokrát se udála v obraně. Na pravém stoperu nastoupil Pavel Kadeřábek, jak jste s ním byl spokojený?
„Pokud pomineme situaci v první půli, vedl si velmi dobře. Je chytrý, má zkušenosti, byl to od něj slušný zápas. Měli jsme na této pozici několik zranění, získali jsme pocit, že jeho odvaha by nám mohla pomoci i při práci s míčem v těchto prostorech.“
Střídal jste Albiona Rrahmaniho. Podává v poslední době výkony, které čekáte?
„Doufali jsme, že Albi nám trochu pomůže v kombinační hře, ale je vidět, že není v dobrém rozpoložení, chybí mu sebevědomí. Doufali jsme, že se zase dostane do rytmu, znovu se nastartuje. Měl několik dobrých momentů, ale také několik, kdy jsme čekali více. Jsem rád, že když přišel Honza Kuchta, dodal nám energii.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off