Předplatné

Priske po výhře ve Varšavě: Rrahmani není v nejlepším rozpoložení, Kadeř měl dodat odvahu

Brian Priske během utkání proti Legii
Brian Priske během utkání proti LegiiZdroj: ČTK / AP / Czarek Sokolowski
Sparťané se radují z branky Angela Preciada proti Legii
John Mercado v utkání proti Legii
Kouč Sparty Brian Priske během utkání s Legií
Střela Johna Mercada proti Legii
Početně zaplněný kotel fanoušků Sparty na stadionu Legie Varšava
Sparťané se radují z branky Angela Preciada proti Legii
Patrik Vydra během utkání proti Legii
13
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (2)

PŘÍMO Z VARŠAVY | Fanoušci si ho přivolali pod kotel. Brian Priske se nenechal pobízet, rozběhl se směrem k mase sparťanů, poskočil, zapumpoval rukou. Není divu, jeho tým zvládl zásadní souboj v Konferenční lize, vybral domácí království Legie Varšava po výsledku 1:0. V tabulce má Sparta sedm bodů, což v minulé sezoně stačilo na průnik do jarní části.

V první půli jste si sundal bundu. Zápas vás tak rozhicoval?
„Počasí bylo lepši, než jsme čekali. Když jste v napětí při zápase, cítíte energii, která vás zahřeje. Myslím, že bylo kolem nuly, to jde, ne.“

Vyhráli jste venku, dokonce dvakrát po sobě, což se vám nedařilo. Přichází zlepšení v tomto ohledu?
„Ukázali jsme hráčům před zápasem, jak jsme si vedli venku v Evropě v této sezoně. Měli jsme jen jedno vítězství, ale ostatní zápasy byly pod naší úrovní. Také jsme ukázali fanouškům, jak si vážíme toho, že cestují tak daleko. Snad se jim teď pojede domů o něco lépe.“

První poločas však tak dobrý nebyl, ne?
„V některých aspektech byly obě půle jiné. V první jsme nebyli navzdory vedení spokojeni, nebyli jsme dobří na balonu, nedrželi jsme sktrukturu, nedařila se nám výstavba a pustili jsme Legii do šancí. Jsem rád, že má Peter Vindahl zákroky a čisté konto. Druhou jsme kontrolovali, je jen škoda, že jsme nedali další branky.“

Video placeholder

Do Vánoc vás čekají dva duely každý týden.
„Myslím, že by bylo dobré udržet tohle tempo. Je to první utkání za dvacet jedna dnů. Příští týden bude také náročný - hrajeme pohár s Artisem v Brně, v sobotu pak v Olomouci. Jde o to udržet si flow, i když přijdou nějaké změny v sestavě.“

Tentokrát se udála v obraně. Na pravém stoperu nastoupil Pavel Kadeřábek, jak jste s ním byl spokojený?
„Pokud pomineme situaci v první půli, vedl si velmi dobře. Je chytrý, má zkušenosti, byl to od něj slušný zápas. Měli jsme na této pozici několik zranění, získali jsme pocit, že jeho odvaha by nám mohla pomoci i při práci s míčem v těchto prostorech.“

Střídal jste Albiona Rrahmaniho. Podává v poslední době výkony, které čekáte?
„Doufali jsme, že Albi nám trochu pomůže v kombinační hře, ale je vidět, že není v dobrém rozpoložení, chybí mu sebevědomí. Doufali jsme, že se zase dostane do rytmu, znovu se nastartuje. Měl několik dobrých momentů, ale také několik, kdy jsme čekali více. Jsem rád, že když přišel Honza Kuchta, dodal nám energii.“

KonecLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Samsunspor43109:210
2Štrasburk43107:410
3Celje43018:49
4Šachtar43018:59
5Mainz43014:29
6Raków42207:28
7AEK Larnaka42205:08
8Jagiellonia42204:28
8KF Drita42204:28
10AEK Atény42119:47
11Sparta42115:27
12Vallecano42118:67
13FC Lausanne42115:37
14Olomouc42115:57
15Universitatea Craiova42113:37
16Lech Poznań42029:66
17Fiorentina42026:36
18Crystal Palace42026:46
19Zrinjski42027:86
20AZ Alkmaar42024:76
21Omonia Nikósie41214:35
22KuPS41214:35
23Noah41214:45
24Rijeka41212:25
25Škendija41122:44
26Lincoln41124:104
27Kyjev41036:73
28Varšava41033:53
29Slovan Bratislava41034:73
30Hamrun41033:63
31Häcken40224:62
32Breidablik40222:72
33Aberdeen40223:102
34Shelbourne40130:41
35Shamrock40133:91
36Rapid Vídeň40042:120
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů