Djokovič má 100. titul v kariéře! Dokázal to jako třetí v historii, otočil bitvu s Polákem

Srbský tenista Novak Djokovič získal v Ženevě jubilejní 100. titul v kariéře. Dokázal to jako třetí po Jimmym Connorsovi a Rogeru Federerovi. Ve finále generálky na antukový grandslam Roland Garros, který v Paříži začne v neděli, porazil Poláka Huberta Hurkacze 5:7, 7:6, 7:6.

Osmatřicetiletý Srb přitom přijel do Švýcarska bez letošní výhry na antuce. Po třech vítězstvích zvládl čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion i finále s Hurkaczem, kterého porazil i v osmém vzájemném utkání.

Polský tenista získal v tříhodinové bitvě úvodní set, ale oba tie-breaky pak prohrál jednoznačně 2:7. Nepomohlo mu ani 19 es. V úvodu třetí sady sebral soupeři podání, Djokovič však dokázal srovnat na 4:4.

Na slavnostním ceremoniálu, při kterém se sběrači míčků na polovině kurtu zformovali do čísla 100, poděkoval vítěz své rodině a ocenil finálového protivníka. „Jsem moc vděčný, že se mi to tady podařilo. A dalo to hodně práce. Hubert měl k vítězství mnohem blíž, vůbec netuším, jak jsem mu dokázal prolomit servis,“ řekl.

První turnaj Djokovič vyhrál před 19 lety v nizozemském Amersfoortu, devětadevadesátý titul získal loni na olympijských hrách v Paříži. Přímo na okruhu ATP Tour se bělehradský rodák naposledy radoval na Turnaji mistrů v roce 2023.

Od olympijské Paříže byl Djokovič ve dvou finále, ale loni v Šanghaji podlehl Janniku Sinnerovi a v březnu v Miami senzaci turnaje Jakubu Menšíkovi. V Ženevě hrál své 143. finále.

Nejvíce turnajů vyhrál Connors, který má 109 titulů. Federer jich nasbíral o šest méně.

Tenisový turnaj mužů v Ženevě (antuka, dotace 596.035 eur):

Dvouhra - finále: Djokovič (2-Srb.) - Hurkacz (6-Pol.) 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Čtyřhra - finále: Doumbia, Reboul (Fr.) - Behar, Vliegen (Urug./Belg.) 6:7 (4:7), 6:4, 11:9.