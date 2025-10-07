Buffon junior debutoval v italské lize: Splněný sen, ale...

Autor: vav
Dávno tomu, co v Serii A debutoval italský brankář Gianluigi Buffon (47). Slavná jmenovka, ale díky Louisi Buffonovi (17), nejstaršímu synovi reprezentujícímu Česko do osmnácti let, se poprvé po 30 letech vrátila na trávník italské nejvyšší ligy.

Přestože Louisova Pisa schytala od Boloni debakl (0:4), o nadšení a chuť do fotbalu talentovaný teenager nepřišel. „Sice nešťastný výsledek, ale splnil se mi sen. A tímhle práce nekončí,“ napsal Buffon junior.

Při jeho startu mezi dospělými mu u obrazovky hrdě fandila i maminka Alena Šeredová: „Ušel jsi dlouhou cestu a teď přišel zasloužený úspěch.“

 

Témata:  fotbalblesksportpisa scpisa s.c.ČeskoAlena ŠeredováLouis Thomas Buffon

