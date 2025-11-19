MMA bijec Kohout: Našel se za plotnou!
V kleci rozdává tvrdé údery a jde z něj strach. Mimo ní se umí ale Matouš Kohout (33) také ohánět, zamiloval se do vaření.
Na Instagramu sdílí recepty, které hltá přes třicet tisíc sledujících, které doprovází svým svérázným komentářem. V Mnichově na turnaji Oktagon 80 se ale vrací k tomu, co mu jde nejlépe. V kleci ho čeká domácí Brajshori, naklepe mu obličej stejně jako svůj oblíbený řízek?
