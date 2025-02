Operace Buffon: Češi předběhli Italy a pozvali ho do „repre“. To není sci-fi

Tohle je prvotřídní fotbalová značka. Legendární. No, řekněte sami: Buffon. Gianluigi Buffon. Jeden z nejlepších brankářů na světě všech dob... a zároveň muž, v jehož příběhu je i výrazná česká linka. Vede k bývalému spoluhráči z Juventusu Pavlu Nedvědovi, ale hlavně samozřejmě k manželství s modelkou a herečkou Alenou Šeredovou, byť je již minulostí. Nyní ovšem může přibýt další spojitost, a ne ledajaká. Váže se k jejich staršímu synovi Louisi Thomasovi, jenž by mohl reprezentovat právě Česko. Dokonce už dostal první pozvánku. Jak je to možné?

Stejné jméno předurčující osud, a stejně dvě odlišné pozice na hřišti. Zatímco táta dělal všechno pro to, aby uchránil bránu od gólové pohromy, přáním jeho staršího syna je pravý opak. Ačkoli i on se dal na fotbal, není brankář, ale útočník. Respektive ofenzivní záložník. Nastupuje v italské Primaveře 2 za tým Pisy do devatenácti let, kam přišel z akademie Juventusu. Mimochodem, do druholigového áčka v zimě přesídlil sparťan Markus Solbakken. Ten poslední zápas Serie B v Ceseně (1:1) strávil jen na lavičce, ale mnohem zajímavější je, že na ni poprvé usedl zrovna i sedmnáctiletý Buffon junior. „To, že jsem ho povolal, si zasloužil. Často nám pomáhá v tréninku a je to také odměna pro naši mládež, která funguje dobře,“ prohlásil trenér Pisy a někdejší výtečný střelec Filippo Inzaghi.

Louis, jenž v nynější sezoně nastřílel v Primaveře 2 v osmnácti zápasech čtyři góly, se ovšem ocitl taky v jiném hledáčku. Zaměřila se na něho Praha. Respektive Strahov. Konkrétně technický ředitel Erich Brabec. Ten se totiž poohlíží v zahraničí po fotbalistech, kteří mají vztah k Česku, pocházejí ze smíšených manželství či mají dvojí občanství. Právě díky nim by kádry národních týmů pod českou vlajkou mohly být pestřejší a nejlépe získaly hráče se schopnostmi a dovednostmi, jichž se jim nedostává. Brabec tomu říká „refreshnutí DNA reprezentace“. „Už hodně dlouho to dělají třeba Poláci nebo Chorvaté,“ upozornil v nedávném velkém rozhovoru pro server iSport.cz.

I proto se rozběhla „Operace Buffon“. A Louis se ocitl v nominaci Václava Jílka, trenéra do reprezentace do 18 let, na únorové soustředění v Písku. „Po nějakých náznacích ze strany rodičů jsme se dohodli s Alenou Šeredovou na tom, že bychom rádi Louise Thomase viděli v zápasech. Několik jeho utkání jsme dostali na mládežnický úsek reprezentací, trenér osmnáctky Václav Jílek tomu se svým týmem věnoval čas a vyhodnotil si, že by ho chtěli vidět naživo a poznat ho blíž,“ vysvětluje Brabec.

„Určitě tu nejde o mé kontakty, jen jsem s jeho maminkou dotáhl vše potřebné k tomu, aby se mohl ukázat na kempu osmnáctky. Je to hrdá Češka a je ráda, že Louis dostane příležitost hrát za náš národní tým. Názor Gianluigiho Buffona neznám,“ dodává. Být s ním obeznámen by bylo zajímavé proto, že krátce poté, co se v Itálii dozvěděli o kroku české strany, údajně Louise kontaktovali rovněž. „Tuto informaci nemám oficiálně potvrzenou, ale poté, co se dozvěděli, že je v naší nominaci, tak ho oslovili,“ reaguje Brabec.

Na seznamu i stoper z Ostrovů

Jakého fotbalistu by v Buffonovi mohl český výběr získat? „Podle slov Vaška Jílka jde o pracovitého a náběhového útočníka, vysokého a silného v osobních soubojích. Má své přednosti i nedostatky a uvidíme, jak se ukáže na hřišti i mimo ně,“ předesílá Brabec. A i nadále zatím o uplatnění česko-italského objevu hovoří opatrně. „Určitě nebude záviset jen na tomto srazu, zdali se Louis objeví i v dalších nominacích. Stejně jako jiné hráče mládežnických kategorii ho budeme sledovat dále.“

Buffon není jedinou zajímavou položkou na Jílkově seznamu. Další je Timothy Akindileni, jehož matka je rovněž českého původu. Sedmnáctiletého levonohého stopera skotského Aberdeenu si zkraje roku vyhlédli Queens Park Rangers. Lidé z fotbalové asociace ho skautovali v juniorské Lize mistrů. „Je to jeden z hráčů, o kterých lze říci, že mohou ´refreshnout´ DNA,“ tvrdí Brabec. „Zatím ale nelze tvrdit, že se jedná o nějakou systematickou práci. Spíš jde o individuální tipy na konkrétního fotbalistu,“ popisuje.

Už dříve takhle tuzemští trenéři testovali Yannicka Eduarda, jenž nyní hostuje z Lipska v Emmenu. Nyní jsou na řadě další. „Uvidíme, jestli prokážou kvalitu, kterou od nich trenéři očekávají. Moc bych si ale přál, aby se prosadili,“ říká Brabec.