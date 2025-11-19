Vondroušová se vyznala příteli: Miláček? Zloděj jídla!
Loni v létě, čtvrt roku po rozvodu s exmanželem Štěpánem, potvrdila exkluzivně Blesku, že randí s tenistou Andrew Paulsonem (24). A teď na něj tenisová hvězda Markéta Vondroušová (26) vytasila pár pikantností!
Užívají si spolu v dovolenkovém ráji na Maledivách, kde blonďatý čahoun slavil i narozky. A to byla chvíle pro jeho milou.
„Tak tenhle kluk mi krade jídlo, zapomíná půlku věcí, které mu řeknu, dokáže špatně napsat každé slovo, které řekne. Ale je to i člověk, díky kterému je vše snazší, vřelejší a zábavnější. Díky, že jsi to nejměkčí srdce, klid uprostřed chaosu, ten, kdo se vždy snaží, a nejlepší psí táta,“ vypočítala Maky. Tahle láska jen tak nevyhasne!