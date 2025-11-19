Ronaldovo selfie roku: kdo je kdo na snímku mocných z večeře v Bílém domě
Fotbalová celebrita mezi mocnými světa. Cristiano Ronaldo se zůčastnil honosné večeře v Bílem domě, kterou na počest saúdskoarabského prince Muhammada bin Salmána uspořádal americký prezident Donald Trump. Dorazila na ni řada mocných ze světa politiky a byznysu. A s portugalským reprezentantem vznikla fotografie, která může směle kandidovat na titul selfie roku. Koho na ní můžete vidět?
Elon Musk (1)
Podnikatel, zakladatel kosmické společnosti SpaceX a nejbohatší člověk světa, jehož majetek převyšuje 200 miliard dolarů. Mimo jiné i majitel sociální sítě X (dříve Twitteru) a výkonný ředitel automobilky Tesla. Do Bílého domu dorazil vůbec poprvé od roztržky s Trumpem, která vedla v červnu k ukončení jeho působení v roli vedoucího oddělení pro efektivitu veřejné správy (DOGE).
Gianni Infantino (2)
Vrchní fotbalový funkcionář, od února 2016 prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, tedy nejvyšší představitel světového fotbalu. Předtím generální sekretář UEFA. S Donaldem Trumpem ho pojí blízké osobní vazby, i skrze nadcházející mistrovství světa, které příští rok hostí USA společně s Kanadou a Mexikem.
Kimberly Guilfoyleová (3)
Americká právnička, bývalá televizní moderátorka a nyní velvyslankyně USA v Řecku. V letech 2006 až 2018 pracovala ve stanici Fox News. V hledáčku médií se ocitla také kvůli vztahu s prezidentovým synem Donaldem Trumpem mladším. Ve chvíli, kdy se začalo mluvit o rozpadu jejich vztahu, byla jmenována americkou velvyslankyní v Řecku.
David Sacks (4)
Americký podnikatel, autor a investor do internetových technologických firem, bývalý provozní ředitel společnosti PayPal. Prezident Trump ho jmenoval zmocněncem pro umělou inteligenci a kryptoměny. Právě on publikoval selfie s Ronaldem jako první.
Howard Lutnick (5)
Americký miliardář, ministr obchodu v Trumpově vládě. Byl jedním z lídrů Trumpovy kampaně, pro kterou daroval nebo shromáždil více než 75 milionů dolarů. jJe hlasitým zastáncem zvyšování cel, což je hlavní prvek Trumpovy obchodní politiky. Jeho mladší bratr zemřel při teroristických útocích z 11. září 2001 v New Yorku.
Cristiano Ronaldo (6)
Portugalský fotbalový útočník, působící v saúdském Al Nassru, je považován za jednoho z nejlepších fotbalistů v historii. Pětinásobný vítěz nejrestižnější fotbalové ankety Zlatý míč. Masivní mediální osobnost, influencer, model a podnikatel vlastní svou osobní značku oblečení, obuvi a parfémů. „Můj syn je Ronaldův velký fanoušek. Setkal se s ním a teď mě díky tomu víc respektuje,“ vtipkoval Trump.
Greg Brockman (7)
Americký podnikatel, investor a softwarový inženýr, který je spoluzakladatelem a současně prezidentem společnosti OpenAI, která uvedla na trh chatbot ChatGPT.
Georgina Rodriguez (8)
Španělsko-argentinská modelka a influencerka, Ronaldova partnerka. Věnovala se podnikání v oblasti módy, spolupracovala s luxusními značkami a uvedla na trh vlastní kolekci oblečení, byla i hlavní postavou dokumentu na Netflixu. S Ronaldem má dvě děti, příští rok je v plánu svatba.