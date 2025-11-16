Otevřená zpověď krasobruslařky Taschlerové: Boj s anorexií!

Autor: mib
Krasobruslařka Natálie Taschlerová se podělila o svůj příběh s anorexií.
Sebrala všechnu odvahu a předvedla dokonale ladný skok z komfortní zóny! Natálie Taschlerová (23), která s bratrem Filipem tvoří elitní krasobruslařský pár, promluvila o svých zdravotních problémech.

Krasobruslařka prolomila ledy, když zveřejnila na sociálních sítích velmi emotivní video, kde nezvykle otevřeně promluvila o skryté stránce krásného – ale tolik náročného – sportu. Tlak na to být perfektní Natálku málem zničil!

„Zotavuju se z poruchy příjmu potravy, konkrétně anorexie. Od roku 2019 bojuju s jídlem a také s tím, jak zapadnout do krasobruslení. Myslela jsem, že být štíhlá je všechno, že mě budou všichni milovat a že mě ocení,“ zadržovala slzy Taschlerová a zveřejnila hnusné komentáře na její postavu.

Holky, nejste samy!

Taschlerové se kvůli tomu spustila nemoc slinivky, měla problémy s metabolismem, minulou sezonu přišla o menstruaci a letos v létě jí lékaři diagnostikovali tzv. RED-S syndrom, což se dá nazvat jako »vyhoření« těla. Byť nejde jen o kalorie, tak zjednodušeně: Sportovci za den víc energie vydají, než přijmou – a to ničí celý organismus.

Ale všechno zlé je pro něco dobré: Taschlerová, kterou čeká olympiáda i domácí mistrovství světa, se i díky podpoře v týmu snaží ze všeho vybruslit a dodat sílu ostatním (nejen) krasobruslařskám v podobné situaci.

„Chci, abyste věděly, že nejste samy. Je strašně důležité si říct o pomoc. Zastavit to, než dotlačíte své tělo někam, kde nechcete být. Prosím, buďte na sebe hodné. Nenechte ostatní, aby určovali, kým jste,“ apelovala.

Slavný paralympik Ježek: Zvládneš to levou zadní!

Silný vzkaz světu od krasobruslařky Natálie Taschlerové rezonoval i u hendikepovaného cyklisty Jiřího Ježka (51). „Bav se životem, příležitostmi a při Tvé energii a Tvém nadšení všechny problémy a překážky zvládneš levou zadní!“ okomentoval Natálčinu zpověď šestinásobný paralympijský vítěz, který má amputovanou nohu pod kolenem. „O své přátele se můžeš vždycky opřít, i když já jsem v postoji trochu vratkej,“ dodal se smíchem Ježek, který se loni objevil také v taneční soutěži StarDance.

