Janatová a Novák na prahu nové sezony. Příprava na hraně života a smrti a bez karambolů

Video placeholder
Janatová a Novák na prahu nové sezony. Příprava na hraně života a smrti • Zdroj: isportTV
Český lyžar Michal Novák před startem sezony
Kateřina Janatová prožila velmi dobrou sezonu
Česká lyžařka Kateřina Janatová se už tlačí na světovou špičku
Česká lyžařka Kateřina Janatová se připravuje s norskými hvězdami
Fotogalerie
Jakub Plaskura
Klasické lyžování
Poslední listopadový víkend se do toho zase opřou. Běžci na lyžích Kateřina Janatová a Michal Novák budou opět lídry české reprezentace v olympijské sezoně. Janatová by se chtěla jako členka TOP 10 Světového poháru posunout ještě výš, Novák zase pomýšlí na návrat mezi totální elitu po rasovině v letní přípravě.

„Když nemůžete a už chcete spadnout na zem, ležet a jen existovat, musíte to zopakovat. Tréninky, které bolí, zařazuje každý sportovec, ale v některých tréninkových jednotkách jsme opravdu přitvrdili,“ říká Novák.

„Vyhnula jsem se karambolům, které se mi stávaly. Loni jsem spadla na kolečkových bruslích, v Beitostölenu se pode mnou prohnulo takové křeslo a zablokovala jsem si krk. Takovým věcem jsem se letos vyvarovala,“ libuje si Janatová v dalším díle iSport Extra.

Oba čeští závodníci hledí směrem k olympiádě a shodují se, že Rusové tam momentálně nemají co pohledávat.

