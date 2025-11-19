Janatová a Novák na prahu nové sezony. Příprava na hraně života a smrti a bez karambolů
Poslední listopadový víkend se do toho zase opřou. Běžci na lyžích Kateřina Janatová a Michal Novák budou opět lídry české reprezentace v olympijské sezoně. Janatová by se chtěla jako členka TOP 10 Světového poháru posunout ještě výš, Novák zase pomýšlí na návrat mezi totální elitu po rasovině v letní přípravě.
„Když nemůžete a už chcete spadnout na zem, ležet a jen existovat, musíte to zopakovat. Tréninky, které bolí, zařazuje každý sportovec, ale v některých tréninkových jednotkách jsme opravdu přitvrdili,“ říká Novák.
„Vyhnula jsem se karambolům, které se mi stávaly. Loni jsem spadla na kolečkových bruslích, v Beitostölenu se pode mnou prohnulo takové křeslo a zablokovala jsem si krk. Takovým věcem jsem se letos vyvarovala,“ libuje si Janatová v dalším díle iSport Extra.
Oba čeští závodníci hledí směrem k olympiádě a shodují se, že Rusové tam momentálně nemají co pohledávat.