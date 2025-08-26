Federer mezi smetánkou: Miliardový milník

Je miliardář
Roger Federer mává z lóže smetánky
Roger Federer v Praze 2017 při Laver Cupu
Se svou manželkou Mirkou se Federer seznámil na olympijských hrách v Sydney
Tramtadadá! Prestižní magazín Forbes prolustroval bývalou tenisovou superstar Rogera Federera (44) a zjistil, že…

„Že se Švýcar stal teprve sedmým sportovcem historie v klubu dolarových miliardářů s čistým jměním 1,1 mld. USD (v přepočtu 21,1 mld. Kč).“ Dvacetinásobný grandslamový šampion se dostal mezi absolutní smetánku především díky menšinovému podílu ve sportovní značce On.

V klubu pracháčů mu dělají společnost tenista Ion Tiriac (86), basketbalisté Michael Jordan (62), Magic Johnson (66), Junior Bridgeman (†71) i LeBron James (40) a golfista Tiger Woods (49).

