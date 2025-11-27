Fanynka Baníku o incidentu: Přijde mi to nefér. Ve vlaku jsem nebyla svědkyní žádných urážek
Cesta vlakem fanoušků Baníku z víkendového zápasu v Teplicích vyvolala silnou odezvu. Trenéři dětských oddílů Mongaguá z Ostravy a Jihlavy popsali společnou jízdu s baníkovci jako krajně nepříjemnou a stěžovali si na rasistické urážky romských dětí. Web iSport oslovil také fanoušky ostravského celku a jedna z fanynek popsala svou zkušenost přímo z vlaku. „Přijde mi to nefér. Několikrát jsem kolem nich procházela a rozhodně jsem nebyla svědkyní žádných urážek nebo napadání,“ říká.
Slova Jaroslava Horvatha a Jakuba Báti, tedy obou koučů romských celků, se poslouchala špatně. „Upozorňoval jsem děti, ať jsou ticho a koukají radši dolů, protože by je to mohlo vyprovokovat a tady člověk nikdy neví, co by se mohlo stát,“ popisoval Horvath první pocity den po události na facebookovém streamu. „Padaly tam hlášky typu ‚plný vagón Egypťanů, je potřeba to tady vyčistit‘ a další strašná slovíčka,“ dodal.
Ostravská fanynka, která cestovala stejným vlakem a nepřeje si být jmenována, sice tato slova přímo nezpochybňuje, ale z jejího pohledu vše vypadalo odlišně.
„Když jsem procházela vlakem, tak jsem si všimla skupinky mladých kluků. Podle oblečení šlo o sportovní oddíl a mělo by jít o kluky, kteří měli být podle vyjádření jejich trenéra a článků v médiích rasisticky uráženi a verbálně napadáni,“ začíná podporovatelka slezského klubu.
„V jejich vagónu ani nebylo tolik fanoušků Baníku, poměr s ostatními cestujícími byl tak půl na půl. Když jsem tam procházela já, tak rozhodně neměli žádné kapuce na hlavě, ani se nekoukali do země a nesnažili se být nenápadní, jak popisoval ve videu jejich trenér. Naopak si tam pouštěli na telefonu videa nebo hudbu a normálně se bavili,“ líčí atmosféru ve vlaku.
Připojuje přitom, že běžně mají fanoušci na výjezdu vyhrazené samostatné vagóny, aby k podobným věcem nedocházelo, ale tentokrát se tak nestalo.
Žádných rasistických urážek či jiné slovní agrese si pak nevšimla. „Nebyla jsem svědkem žádného incidentu, čímž neříkám, že se nemohlo nic stát. Nějaké nehezké slovo tam padnout určitě mohlo, ale z toho, jak je celá situace popisována jejich trenéry, mám pocit, že jsem cestovala jiným vlakem,“ pokračuje fanynka.
Fotbaloví fanoušci jsou věční otloukánci
Výpověď obou stran se tedy do velké míry liší. Je nutné dodat, že trenéři romských dětí neházeli vinu na všechny fanoušky, ani na většinu z nich. Jejich slova ovšem popisují, že šlo o velmi nepříjemný zážitek, při němž se báli o vlastní zdraví a především také o bezpečí svých malých svěřenců.
„Určitě je pravda, že my jako fanoušci jsme byli trochu hlučnější, což za mě platí i o mladých fotbalistech. Vadí mi, jakým stylem se tato situace nafukuje a mám pocit, že se na tom někdo snaží přiživit,“ říká fanynka.
Podle ní přitom fotbaloví fanatici schytávají nechvalná slova častěji, než si zaslouží. „Fanoušci jsou věční otloukánci a nemají úplně nejlepší mediální obraz, takže mám pocit, že se toho někdo snaží zneužít. Baník přitom dělá spoustu fajn aktivit: podporuje mládež, má sektor mladého chachara, chodí do škol s různými prezentacemi. Přijde mi nefér veškeré tyto aktivity shodit tímto incidentem, u kterého ani nevíme, jak proběhl. Nikdo jiný než samotní trenéři se k tomu nevyjádřil a nikdo jiný mu asi ani nebyl přítomen. Nepovažuju to za férové,“ uzavírá svůj pohled na věc.
Podobně už na začátku týdne reagoval také samotný klub, který odmítá, že by šlo o systémový problém. „Baník se proti rasismu dlouhodobě vymezuje a je na místě zdůraznit, že ze strany našich fanoušků na stadionech nikdy v minulosti žádné rasistické či xenofobní projevy nezazněly. Důrazně se ohrazujeme proti tomu, že by se jednalo o nějaký hlubší, systémový problém. Jsme si i proto téměř jisti, že se muselo jednat o exces jedince z okrajového spektra a mimo stálé jádro naší fanouškovské komunity, která nás pravidelně na výjezdech aktivně a slušně podporuje,“ stojí v tiskovém prohlášení Baníku.
