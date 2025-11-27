Startuje boj o olympiádu, u biatlonistů je přetlak. Moravec: Rozhodování nebylo jednoduché
Michal Krčmář s Vítězslavem Hornigem jsou plánovanými lídry, za nimi se v mužské biatlonové reprezentaci vaří voda. Tlak konkurence na startu olympijské sezony zamíchal složením elitního týmu pro úvodní dva Světové poháry a o pět míst pro olympijské hry v Anterselvě se strhne boj. „Kluci makají všichni, chtějí se do týmu dostat. Já bych řekl: Zaplaťpánbůh za to!“ usmívá se Ondřej Moravec, reprezentační kouč mužského týmu.
Hlavní pozornost míří na očekávaný comeback Markéty Davidové po zdravotní pauze, i legendární Ondřej Moravec však už druhou sezonu cepuje sestavu s velkými předpoklady.
„Já jsem optimista, protože si myslím, že klučičí družstvo je nesmírně silné. Kdyby mi někdo řekl před měsícem, že Tomáš Mikyska nepojede na svěťák, tak bych tomu zkrátka nevěřil,“ hodnotí prezident svazu Jiří Hamza.
Muž, který na loňském mistrovství světa v Novém Městě na Moravě zažil fantastický štafetový úsek, po němž byl na předávce první, nebo desáté místo ve vytrvalostním závodě se dostal mimo elitní sestavu pro úvod sezony, který zahrnuje závody Světového poháru v Östersundu a v Hochfilzenu. Stojí za tím proměnlivé výsledky kvalifikačních závodů ve finském Vuokatti.
„Před druhým závodem si mnoho z nás myslelo, že je to jasné. Druhý závod se vyvinul jinak, rozhodování jednoduché nebylo,“ vysvětluje Moravec. „Jsou to lidi, kteří si to momentálně zasloužili, místo v týmu mají. Pro ostatní to neznamená, že se do týmu nemůžou vrátit.“
Jistou nominaci měli díky výsledkům z minulé sezony Krčmář, Hornig a Jonáš Mareček. Ve Vuokatti se do týmu pro Světový pohár probojovali Mikuláš Karlík a Jakub Štvrtecký, který se vrací téměř po roce.
Hornig musí vydržet zdravotně, zní ze svazu
Výběr B čekají starty na IBU Cupech v Obertilliachu a Ridnaunu, spolu s Mikyskou tam pojedou třeba Petr Hák, letošní dvojnásobný bronzový medailista z juniorského mistrovství světa v Östersundu, nebo Jiří Blaha, který je členem nově založeného akademického týmu pod vedením zkušeného trenéra Zdeňka Vítka.
„Vzniknul, abychom podpořili ty, kteří stojí mezi školou a biatlonem. Máme k tomu přidružené lidi, kteří jsou pro nás pořád zajímaví,“ vysvětluje sportovní ředitel Ondřej Rybář. „Všechny týmy udělaly svoji práci a prolnulo se to. Určitě to zlepšuje kvalitu. Nemůžu si hodit nohy nahoru, protože za mnou někdo je a čeká, že mě vyšoupne. Ukázaly to ty kvalifikační závody, kde po prvním dnu vypadalo složení trochu jinak než po druhém dnu. A to je dobře.“
Elitní reprezentační týmy přes léto už druhý rok za sebou zvýšily počet dní na vysokohorských soustředěních, závodníci pracují i na detailech ve výživě. Lídři změnili pažby a Krčmář po letech přešel k jiné značce lyží. Data z přípravy jsou nadějná.
„Víťa Hornig se při výběhu na Suchánek zlepšil o půl minuty, což je strašně moc. Musí vydržet zdravotně, pak si myslím, že v jakékoli štafetě se nemusíme dívat z dálky na medaile,“ říká Hamza. „Třeba konkurence udělala větší pokrok a zjistím, že to neumíme. Udělali jsme, co jsme mohli, věřím, že to dobře dopadne.“
Vedení doufá, že z rostoucí konkurence tým vytěží i špičkový výsledek.
„Vždycky je dobré, když je někdo výraznější. Reálnou sílu nám ukážou závody,“ říká Rybář. „V přípravě se na to dívalo velice dobře. Velký kus práce se odpracoval, ale máme co zlepšovat. Určitě na tom nejsme hůř, než jsme byli loni a myslím si, že se s tím dají dělat výsledky.“
Boj o olympiádu startuje.