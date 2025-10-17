Beckerovo štěstí: Poslední relax před porodem

Autor: as
S láskou se rozhlíží po světě a místo na mříže zírá na bříško partnerky. Boris Becker (57) je šťastný jako už dlouho ne: „Není ten svět krásný? Před třemi roky touto dobou jsem se v anglické base bál o život, teď si užívám luxusu po boku krásky, která ze mě co nevidět opět udělá otce.“

Německý tenisový bourák Boris Becker (57) si v italském letovisku Splendido vychutnával pohodičku po boku ženušky Lilian (34). „Užíváme si poslední sluneční paprsky,“ něžně objímal bříško těhotné manželky.

Lilian setrvala po Borisově boku i poté, co skončil ve vězení. „Trochu mě překvapilo, že zůstala, i když už nic nemám. To jsem předtím u žen nezažil,“ ušklíbl se. Loni v září si ji vzal a v prosinci se jim narodí dítě. Becker už má čtyři potomky – Noaha (31), Eliase (26), Annu (25) a Amadea (15).

