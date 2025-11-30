Čoudek o Artisu, Spartě či postupu do ligy: Ambice klubu mě baví. Co repre?
Mohl zůstat v první lize, kterou začal hrát za České Budějovice, ale dobrovolně zvolil krok o patro níž. Ondřej Čoudek (21) přestupu do Artisu Brno rozhodně nelituje. Dostal se do reprezentační „jednadvacítky“, nedávno uhlídal v kvalifikaci mladé hvězdy Portugalska. Příští středu si otestuje rostoucí výkonnost v MOL Cupu proti Spartě.
Jakou máte chuť do fotbalu na konci listopadu?
„Jsem zvyklý z první ligy. Ta se hraje až do půlky prosince. Čeká nás ještě pohár se Spartou, takže máme pořád chuť a důvod udržovat se v tempu a třeba ladit formu. Spartu bereme jako takový dárek za zápas s Libercem, který jsme zvládli v deseti a po penaltách. Jdeme do toho, že nemáme co ztratit.“
A co můžete získat?
„Chceme se změřit s českou špičkou, aby nám to ukázalo, jak bychom eventuálně obstáli v první lize. Nejdeme do toho předem poraženi. Můžeme překvapit. Sparta to může podcenit, má nabitý program. Když udržíme poločas třeba na 0:0, možná budou nervózní a stát se může všechno. I Liberec postupem času znejistěl, i když hrál proti deseti.“
V penaltovém rozstřelu jste si vedl suverénně. Vzpomínáte?
(smích) „Doufám, že na to nedojde. Nechtěl jsem jít kopat. Ale už jsme tam stáli jen tři – já, Míša Jeřábek a Khalid Al-Braiki. Všechno stopeři. Koukali jsme na sebe, kdo půjde. Jako nejmladší jsem řekl, že musím jít. Jenom to vypadalo, že to bylo suverénní. Spadl mi kámen ze srdce. Určitě nejsem penaltový specialista. Rád to přenechám jiným.“
Jaký kádr má Artis ve srovnání s Českými Budějovicemi, když jste tam působil?
„Hodně jiné je to v ambicích. V Budějovicích to bylo poslední roky o záchraně a nakonec se to nepodařilo. Moc se mi líbí, že v Brně jsou ambice klub posouvat, budovat. První krok je jasný, postup do nejvyšší soutěže. To mě hodně baví. Byl jsem mile překvapený, už když jsem přišel do přípravy. Kluci měli velkou kvalitu. Pak přišlo ještě dost dalších hráčů. Kvalita je tady velká. Nechci špinit kluky v Budějovicích, ale větší než tam.“
Jak funguje multikulturní kabina?
„Chvilku trvalo, než si to sedlo. Ale kabina je dobrá, zdravá. Vedou ji kluci, kteří tady jsou déle. Martin Pospíšil, Míša Jeřábek…Zahraniční hráči jsou bezproblémoví. Samozřejmě se tvoří skupinky, ale není to nic neobvyklého. Třeba Kante se po příchodu Jeana-Davida Beauguela baví s ním a Issou Fombou francouzsky, takže jim nikdo nerozumí.“ (úsměv)
Artis má bohatého majitele. Je to klub neomezených možností?
(úsměv) „Jsou to pravidla jako všude jinde. Klub se nám snaží zajistit co nejlepší podmínky. Snad mu to vrátíme v podobě postupu do první ligy. Zbrojovka už je dost daleko, musela by párkrát zaváhat. Třeba postoupíme z baráže. Když vidím, jaká je situace v Budějovicích, musím říct, že jsem rád, že jsem odtud odešel. Artis vidím zpětně jako dobrý krok. Vůbec toho nelituju, jsem spokojený.“
Co vám ukázala kvalifikační premiéra s Portugalskem?
„Byl jsem moc rád, že jsem při absenci některých stoperů dostal šanci. Těšil jsem se na to a užil jsem si to. Navíc bylo úžasné, že jsme neprohráli. Dalo mi to další motivaci, že to má smysl. Ti Portugalci už jsou víceméně hvězdy, které stojí hodně peněz a hrají ve velkých týmech. Člověk musí být pořád na pozoru. Ale byli jsme na ně dobře připraveni.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup