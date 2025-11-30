Dobré srdce Dominiky Cibulkové: Zaplatila zuby známému herci
Dominika Cibulková patří mezi nejznámější slovenské tenistky. Za svou kariéru si vydělala pořádný balík peněz a rozhodně ho neškudlí pod polštářem. Ráda dopřeje kvalitní a dražší věci nejen sobě, ale také svým nejbližším. Sama se vnímá jako materialistická, ale současně umí podat pomocnou ruku...
Bývalá slovenská tenistka a dvojnásobná maminka Dominika Cibulková ještě několika lety zářila na kurtech s raketou v ruce. Svými úspěchy se vyšvihla mezi lidi, kteří se nemusí ohlížet na každou utracenou minci. Bydlí v luxusním bytě v centru Bratislavy, jezdí v autech za miliony a jako milovnice módy se rozhodně nebojí sáhnout hlouběji do kapsy, když jde o oblečení nebo doplňky.
Aktivní kariéra je ale minulostí a v současné době se blondýnka věnuje především svým dvěma malým dětem Jakoubkovi s Ninou a řadě pracovních projektů. Jedním z nich je i nadace »Aby hvězdy nehasly«. „Snažíme se z ní podporovat například sportovce, umělce nebo jiné lidi, kteří něčeho dosáhli, udělali něco pro Slovensko, ale neměli takové štěstí, jako já nebo naši fotbalisti či hokejisti, aby si dobře žili,“ vyprávěla Dominika v rozhovoru pro Diva.sk. „Pomáhali jsme o mnoho starší generacii, například Ivanu Palúchovi jsme zaplatili zuby. A on tehdy říkal: Dominiko, děkuji,“ líčila blondýnka vzpomínku na pomoc herci, který zemřel v roce 2015.
Kromě toho padla v rozhovoru řeč také na talentované děti, které nemají dostatečně silné finanční zázemí na to, aby se mohly sportu věnovat, ačkoliv se jim v něm daří. I těm se Dominika snaží pomáhat. „U mé tenisové akademii máme program pro talentované děti. Já řeším sponzorské peníze, které si nedávám do své kapsy, ale dám je na tuto skupinu holek, a z toho je podporujeme,“ vysvětlila maminka malého Jakuba, který už také pomalu začíná s tenisem.