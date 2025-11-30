Jak splácí dlužník Hloušek? Řehole za 60 tisíc
Fotbalem si naposledy vydělával ve Zlíně, kam si pro něj podle zjištění Blesku přijeli dokonce polští vymahači! Ale dva a půl roku už se Adam Hloušek musí hodně otáčet... A točit volantem!
„Dělám maximum pro to, abych vydělával a peníze chodily do kapsy mým věřitelům. Je to docela řehole, ale užívám si to,“ nechal se slyšet Hloušek, který pracoval na živnostenský list v autodopravě.
Podle daňového přiznání za rok 2024 činil jeho čistý měsíční příjem 62 427 Kč. Podle insolvenčního správce se bývalý hrdina Legie Varšava snaží schrastit další peníze, aby aspoň částečně vrátil, co si napůjčoval a prosázel.
Bývalý reprezentant a exslávista ve Varšavě oslavil tři tituly v řadě v letech 2016 až 2018. Jenže už při angažmá v Polsku kvůli gamblerství dlužil, kam se podíval. Krajan Tomáš Necid (36) a další přihlásili pohledávky celkem za skoro 11 milionů kaček!
Hloušek šel s pravdou ven a vyhlásil bankrot až v únoru 2023, těsně před dražbou rodinného domu jeho rodičů v Semilech. Exekuce na barák byla vyhlášena kvůli nelítostnému přístupu bývalého spoluhráče z nároďáku i Slavie Ondřeje Čelůstky (36), jemuž Adam ručil právě nemovitostí.