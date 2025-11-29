Biatlonisté před startem olympijské sezony: Krčmář přišel o obří balík a návrat Davidové

Vrchol čtyřletého úsilí čeká v únoru na české biatlonisty. Před nominací na olympiádu se představí ve Světovém poháru. Jsou mezi nimi nováčci i zkušení matadoři, kteří se uchýlili před důležitou sezónou k razantním změnám.
Markéta Davidová
Největší hvězda je zpátky! Díky Markétě Davidové vloni hrála česká hymna na úvod Světového poháru v Kontiolahti. Poté ale přišel vleklý problém se zády, kvůli kterému skončila až na operačním sále.
Vyhřezlá ploténka ji donutila udělat několik změn v přípravě. „Největší omezení bylo v posilovně. Už to nikdy nebude takové jako před tím,“ přiznala na tiskové konferenci. Ve fitku byla zvyklá na diametrálně jinou přípravu. „V tom vidím jeden velký rozdíl. Ze začátku jsem i míň běhala, protože otřesy na to nebyly super. Zase jsem ale víc jezdila na kole. Některé prostředky se trošku proměnily, ale hlavní část byla podobná," řekla osmadvacetiletá biatlonistka.
Další novinku směřovala Makula ke střelbě. Vyměnila pažbu zbraně, ale především musela řešit zaujímání polohy vleže. „Reagujete na to, že vás tělo někam pustí. Neřekl bych, že tam je něco zásadního na předělání. Ale ona musí cítit, že si do toho nějak stoupnout nebo lehnout může. Poloha vleže byla po operaci složitější, protože dojde k prohnutí a extrémnímu tlaku na páteř. Tam se šlo pomaleji. S tímhle ale pracuje a stabilitu se snaží najít. Není to něco, s čím by se nezvládla vyrovnat," vysvětlil hlavní trenér Ondřej Rybář.
„První závody určitě budou o zjištění limitů a o tom, jak na tom člověk je v porovnání s ostatními," ví samotná sportovkyně. „Každým dnem se to zlepšuje a doufám, že se dostaneme ke starým kolejím,“ doufá v posuny Davidová. Velké cíle si přesto neklade a po zranění zad zůstává při zemi. „Cítím se dobře, ale víc toho nemám, co říct. Co mě loňská sezóna totiž naučila je, že si toho nemám moc plánovat.“
Michal Krčmář
K velké změně se přinutil i matador českého mužského týmu Michal Krčmář. Poprvé v kariéře se rozhodl pro jinou značku lyží. „Všichni okolo mě byli přesvědčeni, že jsem měl lyže vyměnit již před dvěma, dvěma a půl lety. Ale ve mně to rozhodnutí muselo uzrát. Očekávám větší stabilitu v závodech,“ nastínil svou motivaci k takovému kroku.
Čtyřiatřicetiletého biatlonistu v únoru čeká již čtvrtá olympiáda. Anterselva je výrazným místem především kvůli nadmořské výšce, která závodníkům ubírá sil i dechu. „Neříkám, že ty závody o něco méně bolí. Bolí. Ale mám to tam docela rád a jsem rád, že zrovna v této destinaci olympiáda bude,“ těší se přesto Krčmář.
A co dál? Svou kariéru ještě oficiálně na hřebík věšet nechce. Budoucnost zvažuje hlavně kvůli rodině. Jenže právě obyčejná změna lyží ho finančně hodně zasáhla. „Co se týče bonusů od dosavadní firmy za loňskou sezonu, přišel jsem o zhruba 200 tisíc korun. A co se týče uzavření nové smlouvy, jsem na jedné čtvrtině toho, co jsem měl u dosavadní značky,“ přiznal Krčmář pro irozhlas. Medaile z olympiády by se tak náramně hodila.
Vítězslav Hornig
Vítězslav Hornig zajel životní závod, v individuálu v Ruhpoldingu skončil na pátém místě • Petr Slavík/Český biatlon
Český reprezentant má za sebou náročný rok. Stal se z něj především tatínek a nové roli musel přizpůsobit celý domácí režim. Je dcera Rozárka jeho hnacím motorem do nové sezóny? „Motivuje mě to opravdu hodně. Na druhou stranu je občas náročnější doma skloubit režim. Ale věřím, že jsme doma našli dobrý režim. A věřím, že během sezóny bude motivace větší a větší,“ těší se Hornig.
Ani jemu se nevyhnula velká změna. Donutila ho k tomu klesající úspěšnost střelby. Sportovec, který v minulosti změnil stravovací návyky kvůli kariéře, zvolil k dosažení svých cílů novou pažbu. „Největší novinkou pro tuto zimu je nová pažba. Ze slovinské pažby jsem přešel na francouzskou. Tak doufám, že mi to pomůže při střelbě zrychlit a vrátit střelecká čísla tam, kde byla roky dříve. Protože loni se mi sice zlepšila běžecká čísla, ale zhoršila se ta střelecká,“ věří biatlonista.
Tereza Voborníková
Tiskovou konferenci biatlonový tým odprezentoval v rouškách. To uvítala nejvíce Tereza Voborníková, která si loni posteskla nad tím, že by měl tým celkově věnovat větší pozornost ochraně zdraví závodníků. Zmínila i bezohlednost svého okolí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o kolektiv dospělých lidí ale sama bojuje tak trochou s větrnými mlýny. Sama tak zainvestovala do drahých doplňků stravy, které by ji měly nakopnout imunitu.
Voborníková také připomněla krasobruslařku Taschlerovou, která rozpoutala debatu o poruše příjmu potravy u sportovkyň. „Hranice, na které balancujete, je strašně tenká, obzvlášť pro nás holky, protože jsme citlivější. Když je pak vypětí v závodní sezoně příliš a někdo vůči vám zvolí nevhodná slova, může to s vámi dost zacvičit,“ tvrdí Voborníková pro idnes.cz.
Ona sama tak vyhledává odbornou psychologickou podporu. „Jsem v některých situacích trochu přecitlivělá. Občas by se mi hodilo být psychicky odolnější vůči některým lidem a věcem,“ popsala podle sebe biatlonové prostředí. A jak se jí změnil život od olympiády v čínském Pekingu? „Už nejsem juniorka. Dodělala jsem bakaláře na vysoké škole. Osamostatnila jsem se a bydlím (s přítelem Mikulášem Karlíkem) ve vlastním bytě.“
- A právě Mikuláš Karlík se dostal do reprezentace mužů. Dalšími navrátilci jsou Jakub Štvrtecký a Tereza Vinklárková. Ti přesvědčili trenéry o svých schopnostech pro Světový šampionát. Jak ale zmiňuje Tereza Voborníková sestava pro Světový šampionát nezaručuje nominaci na olympiádu.
Nováčci
Kompletní ženská pětice ve složení Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková i mužští kolegové Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík tak budou muset svou pozici potvrdit.
O pozici v týmu se stále snaží mimo jiné i junior Petr Hák, Tomáš Mikyska či Adam Václavík, na které pro první dva závody Světového poháru nezbylo v nominaci místo. Trenéři nominaci pro olympiádu nechávají otevřenou a šance existuje pro každého.
