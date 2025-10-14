Spráskaní Češi se vrátili z Faerů. Kouč Hašek: Utajený odvoz z letiště!

Fotbalová repre se v úterý vrátila zpátky do Česka. Po kouči Haškovi ale nebylo v příletové hale ani stopy.
Česká fotbalová reprezentace po příletu.
Po Ivanu Haškovi nebylo v příletové hale ani stopy.
Vasil Kušej po příletu z Faerských ostrovů.
Pavel Šulc po příletu z Faerských ostrovů.
Alex Král a Vladimír Coufal po příletu.
Česká fotbalová reprezentace během tréninku.
Pavel Nedvěd po příletu z Faerských ostrovů.
Šéf českého fotbalu David Trunda.
Česká fotbalová reprezentace během tréninku.
Česká fotbalová reprezentace během tréninku.
Česká fotbalová reprezentace během tréninku.

Úterý 13:35. Ruzyně. Terminál 3. Halou se k »drožkám« čekajícím u chodníku trousili reprezentanti jako dvakrát spráskaní psi. Ostudným propadákem a mlhou, která je přinutila zůstat na Faerských ostrovech o den déle.

Tady křídelník Kušej, támhle bek Coufal. Tady středopolař Král, támhle kustodi. Ovšem ten, o kterém celý kolosální průšvih nedělní potupy od Faeřanů v kvalifikaci MS (1:2) je, a jemuž kráčí o funkci s roční gáži 6,3 milionů korun, nikde! Byl v tom kus srabáctví… 

„Trenér a realizační tým odjeli autobusem z letištní plochy,“ sdělil totiž tiskový mluvčí Martin Bergman, že Ivan Hašek »statečně« zmizel inkognito zadem. Zato ti, kdo ho mohou a podle kuloárů i pošlou od válu, se nikde neschovávali, byť z logické mediální pozornosti radostí dva metry vysoko neskákali.

Asociační šéf Trunda, místopředseda svazu Grygera a generální manažer Nedvěd. David Trunda (49) na dotaz k Haškově osudu řekl: „Plán je takový, že dnes se sejde gesční skupina, což je pan Šádek, já, pan Grygera a pan Nedvěd. Dnes budeme vyhodnocovat všechno, co víme a máme. A ve středu se potkáme s panem Haškem a následně budeme dál informovat, co se bude dít.“

Takže definitivně rozhodně středa? „Přesně tak,“ přikývnul Trunda, že 15. říjen může být pro Haška trudný den…   

