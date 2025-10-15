Hašek se od Nedvěda a spol. dozví verdikt o svém osudu: Nakráčel na popravu?!
Celý v černém a s batohem přes rameno přispěchal ve středu ráno kouč nároďáku Ivan Hašek na Strahov do sídla svazu, aby si vyslechl, jak fotbalové »konkláve« rozhodlo o jeho osudu.
Po nedělní porážce českých fotbalistů 1:2 na Faerských ostrovech v kvalifikaci mistrovství světa se dnes má rozhodnout o budoucnosti reprezentačního trenéra Ivana Haška.
„Plán je takový, že v úterý se sejde gesční skupina, což je pan Šádek, já, pan Grygera a pan Nedvěd. Budeme vyhodnocovat všechno, co víme a máme. A ve středu se potkáme s panem Haškem a následně budeme dál informovat, co se bude dít,“ popsal po příletu z Faerů plánovaný postup asociační šéf David Trunda (49).
Ten ráno na Strahov dorazil mezi prvními, byl zaneprázdněný, s telefonem na uchu. Následoval ho generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd, který na modré sako nahodil péřovou vestičku proti chladu a v ruce si nesl tablet. Ivan Hašek dorazil vzápětí, úsměvy zrovna nehýřil a rychle zaplul do útrob svazové budovy.
Podle deníku Sport nyní výkonný výbor hlasuje o tom, zda Hašek u nároďáku skončí. Rozhodování probíhá emailovou formou a údajně nedává současnému kouči přílišné naděje (podrobnosti tady >>).