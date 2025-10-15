Hašek se od Nedvěda a spol. dozví verdikt o svém osudu: Nakráčel na popravu?!

Na Strahově se jednalo o dalším osudu reprezentačního kouče Ivana Haška.
Svazový šéf David Trunda přichází na jednání s reprezentačním koučem Ivanem Haškem.
Pavel Nedvěd kráčí do sídla svazu na jednání s koučem Ivanem Haškem.
Ivan Hašek přichází na jednání o svém dalším osudu.
Ivan Hašek přichází na jednání o svém dalším osudu.
Česká reprezentace po příletu.
Česká fotbalová reprezentace po příletu.
Ladislav Krejčí po příletu.
Pavel Nedvěd po příletu z Faerských ostrovů.
Šéf českého fotbalu David Trunda.
Pavel Nedvěd po příletu z Faerských ostrovů.
Fotbalová reprezentace po příletu.
Ladislav Krejčí po příletu.
Alex Král a Vladimír Coufal po příletu.
Pavel Šulc po příletu z Faerských ostrovů.
Martin Vitík po příletu.
Vasil Kušej po příletu z Faerských ostrovů.

Celý v černém a s batohem přes rameno přispěchal ve středu ráno kouč nároďáku Ivan Hašek na Strahov do sídla svazu, aby si vyslechl, jak fotbalové »konkláve« rozhodlo o jeho osudu.

Po nedělní porážce českých fotbalistů 1:2 na Faerských ostrovech v kvalifikaci mistrovství světa se dnes má rozhodnout o budoucnosti reprezentačního trenéra Ivana Haška. 

„Plán je takový, že v úterý se sejde gesční skupina, což je pan Šádek, já, pan Grygera a pan Nedvěd. Budeme vyhodnocovat všechno, co víme a máme. A ve středu se potkáme s panem Haškem a následně budeme dál informovat, co se bude dít,“ popsal po příletu z Faerů plánovaný postup asociační šéf David Trunda (49).

Ten ráno na Strahov dorazil mezi prvními, byl zaneprázdněný, s telefonem na uchu. Následoval ho generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd, který na modré sako nahodil péřovou vestičku proti chladu a v ruce si nesl tablet. Ivan Hašek dorazil vzápětí, úsměvy zrovna nehýřil a rychle zaplul do útrob svazové budovy.

Podle deníku Sport nyní výkonný výbor hlasuje o tom, zda Hašek u nároďáku skončí. Rozhodování probíhá emailovou formou a údajně nedává současnému kouči přílišné naděje (podrobnosti tady >>).

