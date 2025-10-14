Česká cesta na MS: Ostuda s Faery může rozhodnout. Jde o soupeře i výhodu v baráži
Slovo baráž už českým fanouškům pravděpodobně leze krkem. Za poslední rok jde směrem k národnímu týmu o jeden z nejčastěji používaných výrazů. Trenér Ivan Hašek ho opakovaně zmiňuje prakticky na každé tiskové konferenci a jinak tomu nebylo ani v neděli v Tórshavnu. „Tým končí na druhém místě, má baráž prakticky zajištěnou… Je potřeba tým připravit na baráž,“ opakoval kouč po fiasku na severu. A právě špatný výsledek (1:2) na Faerských ostrovech může tolikrát omílanou baráž výrazně ovlivnit. Proč?
„Ať jede na mistrovství světa ten, kdo postoupí z baráže. Z šestnácti pojedou čtyři,“ pokračoval Hašek ve stejném duchu i o několik odpovědí později. Jenže o tom, kteří čtyři šťastlivci budou v červnu v letadle do Ameriky, může rozhodovat každý detail, a nedělní prohra tak národní tým může ještě hodně bolet.
Důvod? Nasazení do barážových košů, které zaručuje papírově slabšího soka i výhodu domácího prostředí pro jeden z klíčových zápasů.
Pojďme ale postupně. Jaké jsou aktuální české varianty v honu za vstupenkou na mundial?
První i třetí místo jsou utopie
Teoreticky může reprezentace stále skončit i na prvním, i na třetím místě v kvalifikační skupině, což by situaci úplně změnilo, ale šance jsou naprosto minimální.
Aby Češi nakonec slavili přímý postup, museli by porazit Gibraltar. To ještě není až tak složitý oříšek. Zároveň by ovšem potřebovali, aby Chorvatsko prohrálo obě zbývající utkání proti Faerským ostrovům a Černé Hoře, a ještě by musel mít český národní tým lepší rozdíl skóre než výběr okolo Luky Modriče. Ten je aktuálně na čísle +19, Česko pouze +4.
Tuhle bláznivou variantu tedy můžeme škrtnout.
Zároveň se na druhou příčku před Česko můžou vyšvihnout i nedělní přemožitelé Haškova výběru. Pokud Česko prohraje s Gibraltarem a Faerské ostrovy aspoň remizují s Chorvatskem, skočí na druhou příčku severský trpaslík. Stejně tak v případě české remízy a faerské výhry.
Tenhle scénář je však taky de facto nemožný. S tak kvalitním týmem jako Česko totiž trpaslík z jihu Evropy ještě nikdy nebodoval.
I podle výpočtů statistického portálu Football Meets Data je tedy baráž pro Česko nevyhnutelná. Z deseti tisíc simulací zbývajících skupinových utkání skončila naše reprezentace vždy druhá. Takže je jasno: baráž.
Češi na hraně druhého koše
Ale není baráž jako baráž a každý bod hraje roli. Prohra s Faeřany tedy nakonec může znamenat opravdu problém.
Jak už bylo zmíněno výš: do pavouka evropských odpadlíků se poskládá šestnáct zemí a vstupenku si vybojují jen čtyři z nich a zde přichází do hry důležitost v nasazení.
Všechny celky se totiž rozdělí do čtyř košů, první tři jsou pro mužstva na druhých místech kvalifikačních skupin, poslední pak pro týmy, které se sem probojují skrz Ligu národů. Následně se rozlosuje pavouk po čtyřech týmech v každé „větvi“, a ty se utkají vyřazovacím systémem. Pro postup je tedy nutné v baráži uspět ve dvou kláních proti dvěma různým soupeřům. Pokaždé se přitom hraje jen na jeden zápas.
Mezi lepší dvanáctkou bude díky druhé příčce ve skupině Česko, ale velmi výhodné je zde místo z prvního či druhého koše, které kromě papírově slabšího soupeře přináší v prvním kole i výhodu domácího prostředí. Na čí půdě se odehraje druhý, „finálový“, zápas, pak určí los.
O tuhle příznivou pozici tedy nyní jde. Češi se totiž v tuto chvíli s vypětím všech sil drží na posledním místě druhého koše, což by v současné konstelaci znamenalo domácí zápas v „semifinále“ proti jednomu z kvarteta Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Albánie. V případě úspěchu pak jeden poslední duel o všechno, kde už může čekat například Itálie.
Šance na výhodu domácího prostředí se však po nedělní blamáži v Tórshavnu snížila hned o 35 %, kdy Česko přišlo v žebříčku FIFA o 20,5 bodů a mezi evropskými státy kleslo na 22. místo.
Nyní je tedy situace následující: naděje na umístění v prvním koši činí mizivých 0,2 %, druhý koš vyjde na 57 % a na třetí zbývá 42 %. Klíčové je v tomto ohledu především listopadové utkání Bosny a Hercegoviny s Rumunskem. Pokud uspějí hosté, dostanou se na druhé místo skupiny H a v žebříčku zároveň poskočí před Česko. V opačném případě se s nejvyšší pravděpodobností můžeme těšit na semifinále před domácím publikem.
Jako potenciální soupeř pro první barážové utkání se aktuálně s ohledem na všechny proměnné rýsuje Albánie, ale to už opravdu hodně předbíháme.
Pravděpodobnost možných soupeřů Česka v semifinále baráže
Albánie - 13 %
Maďarsko - 10 %
Polsko - 9 %
Skotsko - 9 %
Rumunsko - 7 %
Bosna a Hercegovina - 7 %
Slovinsko - 6 %
Kosovo - 6 %
Severní Irsko - 5 %
Severní Makedonie - 5 %
Slovensko - 5 %
Wales - 4 %
Zdroj: Football Meets Data, stav k 12. říjnu 2025
Aktuální projekce nasazení do baráže o MS 2026
Koš 1 - Itálie, Turecko, Ukrajina, Skotsko
Koš 2 - Polsko, Wales, Maďarsko, Česko
Koš 3 - Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Albánie
Koš 4 - Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko, Moldavsko
Zdroj: Football Meets Data (k 12. říjnu 2025)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0