Manželce suplujícího kouče nároďáku Köstla se udělalo smutno: Vidím tě jen v televizi

Její psaní před obrazovkou.
Köstl jako hlavní kouč reprezentace před přátelákem se San Marinem.
Dosavadní reprezentační asistent Jaroslav Köstl dostal na starost listopadové zápasy národního týmu
Nina Köstlová vyrazila k moři společně s manželem a asistentem trenéra Slavie Jaroslavem Köstlem
Před časem mu v žensky spravedlivém hněvu vyhodila neuklizené špinavé věci z tréninku k popelnici. Teď se ochránkyni rodinného krbu po tom »bordeláři« zastesklo. 

Jaroslav Köstl (35) je od pondělí s nároďákem a ve čtvrtek ho bude v Karviné premiérově koučovat v testovacím duelu s nazdárky ze San Marina (18:00, ČT sport). Na nejprestižnějším trenérském postu v republice se ocitl jako dočasný dvojzápasový suplent po vyhazovu Ivana Haška, kterému dělal asistenta.

Zná fanatika

Zatímco ve Slezsku ladil všelijak poskládaný soubor tak, aby zahrál aspoň jako dechovka, jeho tuze půvabné ženě Nině se v Praze udělalo smutno. „Mám pocit, že svého manžela vidím častěji v televizi, než doma,“ napsala na Instagram k záběrům chotě na obrazovce mamka dvou Jaroslavových ratolestí.

Přitom už od dob, kdy byl k ruce Trpišovskému ve Slavii ví, že je její muž fotbalový fanatik. A že se může stát, pokud svaz neschrastí slibovaného lodivoda z ciziny, že zůstane u reprezentace i po derniéře kvalifikace MS s Gibraltarem (v pondělí v Olomouci) na březnovou baráž o světový šampionát.

Její psaní před obrazovkou.

