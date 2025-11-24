Ostuda fanoušků Baníku: Cestou ze zápasu uráželi romské děti!
Na hřišti se teď nejslavnějšímu ostravskému fotbalovému klubu nedaří a tímhle jeho obrazu fanoušci rozhodně nepomohli! Ve veřejném prostoru se po víkendu rozšířila zpráva o tom, že cestou ze zápasu v Teplicích se někteří z příznivců Baníku měli slovně »pustit« do romských dětí. Ty potom kvůli obavám o bezpečnost musely změnit původně plánovanou cestu vlakem...
Romské děti z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá, který sdružuje mladé sportovce z vyloučených lokalit a čtvrtí, se v sobotu vracely vlakem z turnaje v Děčíně. Během jízdy na Hlavní nádraží v Praze se jejich cesty potkaly s fanoušky Baníku, kteří mířili zpátky domů po prohraném duelu v Teplicích.
„Fanoušci chodili tam a zpátky s alkoholem, pořád se na nás dívali a uráželi nás. Říkali, že je potřeba to tady »vyčistit od těch Egypťanů«, že v tom vagonu je černo. Pořád výsměšně opakovali »more, more« a další, ještě horší věcí, které ani nechci opakovat,“ popsal situaci pro web Romea.cz trenér Jaroslav Horváth. „Bylo to strašné. Klukům jsem řekl, aby si nasadili kapuce a čepice, nedívali se kolem sebe a zůstali úplně potichu. Řekl jsem jim, ať nikomu neodpovídají a ani nechodí na záchod, aby neměli žádný důvod nás napadnout.“
Po příjezdu do hlavního města zůstala skupina podle trenéra ještě asi čtvrt hodiny ve vlaku. „Ten náš spoj stál naproti a kolem byla horda fanoušků Baníku. Vystoupil jsem sám a šel za těžkooděnci. Říkal jsem jim, že máme nastoupit do protějšího vlaku a bojíme se jít přes nádraží.“
Strážci zákona vyhodnotili situaci jako rizikovou a Horváthovi doporučili, aby skupina do vlaku nenastupovala „Policisté byli vynikající. Řekli, že to chápou a doprovodili nás až do salonku RegioJetu,“ pochvaloval si přístup kouč romských dětí. Ten pak musel řešit peripetie s jízdenkami a členové Mongaguá se dostali domů až kolem jedné hodiny ráno.
Zakladatel projektu Lukáš Pulko pak sdělil, že incident rozhodně nemíní hodit za hlavu. „Absolutně nepřichází v úvahu, že toto bude z naší strany nějak neřešeno nebo přehlíženo," odmítá. Současně ale prosí všechny fanoušky, trenéry, hráče a rodiče o zachování klidu a zdrženlivosti. „Je to ojedinělý případ, za celou dobu se děti z klubů Mongaguá setkaly v dopravních prostředcích pouze s pozitivitou veřejnosti,“ uvedl Pulko. Kluby Mongaguá po tomto incidentu svolají mimořádné zasedání všech 18 oddílů a projednají na něm bezpečnostní opatření.
Odsouzení incidentu od FAČR i Rakušana
Incident pochopitelně nemohl uniknout ani samotnému Baníku, který nad situací vrtí hlavou. „Pro mě osobně je to překvapivá informace, protože Baník na stadionu nikdy žádný problém s rasismem neměl a dlouhodobě se proti němu jednoznačně vymezuje. Současně ale není v našich reálných možnostech usměrnit každého, kdo se ve veřejném prostoru přihlásí k našim barvám. Pokud k něčemu podobnému došlo, muselo jít skutečně o selhání jedinců. Ale událost si už prověřujeme, s dotyčnými se spojíme a určitě vymyslíme i nějakou vhodnou formu omluvy,“ řekl k věci mluvčí klubu Marek Lorenc.
Rasistickou kauzu mezitím postřehl například i dosluhující ministr vnitra Vít Rakušan, pod kterého spadá policie. „Agrese namířená proti dětem je nejhnusnější a nejzbabělejší věc, jakou znám. Těmhle konkrétním klukům může fotbal pomoct, aby se dostali ze začarovaného kruhu rasových předsudků. Je smutný paradox, že se rasistických urážek dočkali zrovna od fanoušků jiného fotbalového klubu. Sport má spojovat, ne povzbuzovat nevraživost a nenávist,“ vyjádřil se s dovětkem, že policie už incident šetří.
Své stanovisko k věci podal i tuzemský fotbalový svaz. Také na Strahově jsou ze situace zděšeni. „Ve vztahu k událostem zjišťujeme a ověřujeme všechny dostupné informace tak, abychom co nejpřesněji zmapovali celou situaci. Pokud se prokáže jakýkoli projev rasismu, násilí nebo jiného nevhodného jednání spojeného s fotbalovým prostředím, FAČR bude postupovat razantně, transparentně a v souladu se svými předpisy,“ píše se v oficiálním prohlášení. „Usilujeme o to, aby nejen stadiony byly místem, kde se mohou všichni fanoušci, hráči i zaměstnanci klubů cítit bezpečně, respektovaně a vítaně – bez ohledu na jejich původ, barvu pleti či názor.“