Nová autobiografie Jaromíra Jágra JÁ68. O kráskách a láskách, které prošly jeho životem: Se všemi jsem kamarád
Na ledě král, v očích jiskra. Charisma Jaromíra Jágra (53) dostalo do kolen plnou nůši žen. On ale nebyl ten typ, co by se nechal sbalit každou. Jaké vlastnosti dam u něj hrály prim. A preferoval blondýnky, nebo tmavovlásky?
„Brunetky u mě měly častěji navrch, ale ne vždy. Někdo se dělí na horňáky a dolňáky – já se v tomhle dělení nikdy moc nenašel. Ani jsem se o to nesnažil. Mám rád, když má žena sportovní postavu. Ne kvůli číslům, kterými se chlubíš na sítích – znamená to, že se o sebe stará. A pak musí mít hezký obličej. Každý máme nějaký vkus a já vždy inklinoval ke slovanskému typu. Říkám to bez ironie: Ty nejhezčí holky se podle mě rodí fakt u nás.
V mém případě také vždycky platilo, že mezi námi okamžitě musela přeskočit jiskra. Nevěřím na vztahy, když jsi s někým roky kamarád a pak se z vás najednou stanou partneři. Ta jiskra je tam podle mě buď hned, od prvního okamžiku, anebo nikdy.
Také jsem se občas bavil s chlapy, kteří mi tvrdili, že pro ně vzhled jejich partnerky není důležitý. Vždycky si pak ale říkám, jestli trochu nekecají. Protože pokud se mi někdo na první pohled nelíbí, nikdy neudělám další krok, při kterém můžu poznat i to, jaká je ta dívka uvnitř.
I když jsem šel do každého vztahu opravdu s tím, že spolu budeme navždy, přišly rozchody. I to je součást života, kterou nicméně nemám rád. Jsem typ člověka, který vztahu dává šanci do poslední chvíle. Nerad dělám definitivní tečky. Někdo si myslí, že je to chyba. Že čím dřív vztah, jímž si nejsi jistý, utneš, tím líp pro oba. Já si naopak myslím, že láska je tak silné pouto, že by měla odcházet postupně. Sice to zabere víc času, ale možná právě díky tomu jsem se všemi holkami dodnes kamarád. A vím, že navždy budu.
Zatímco když se s někým rozejdeš ve velkých emocích z hodiny na hodinu, je pravděpodobné, že toho člověka navždy ztrácíš. A to mi přijde škoda. Vždyť to byl někdo, na kom ti tolik záleželo. Někdo, kdo o tobě věděl téměř všechno. A oba jste do vztahu investovali čas i energii. I proto je podle mě hloupost říct: »Konec, už tě nechci nikdy vidět.«
Navíc jsem radši, když to rozhodnutí případně udělá dívka. Protože já rozchod zvládnu, i když to bolí. Ale trápilo by mě, kdyby to u ní bylo naopak. I proto mám pokaždé upřímnou radost, pokud si moje bývalá partnerka najde co nejrychleji nový vztah.“
Jágrovy vztahy
Iva Kubelková (48)
Nicol Lenertová (50)
Andrea Verešová (45)
Lucie Borhyová (47)
Inna Puhajková (39)
Veronika Kopřivová (35)
Dominika Branišová (31)
Autobiografii o Jaromíru Jágrovi JÁ68 autorské dvojice Lukáš Tomek a Zdeněk Janda můžete předobjednat na webu www.ja68.cz. Na pultech knihkupců bude k mání od 15. října.