Tragédie exsparťana Stehlíka: Zemřel mu syn (†13)!
To nejnáročnější období v životě rodiče nyní prožívá bývalý hokejista Richard Stehlík (41). Momentálně působící jako asistent trenéra Liptovského Mikuláše. V hlubokém zármutku potvrdil, že mu zemřel nevlastní syn Martin (†13).
Nevlastního syna Martina vychovával s manželkou. „Je to pro nás jako zlý sen, stále tomu nemůžeme uvěřit. Promiňte, je to velmi citlivá záležitost. Proto bychom chtěli všechna média požádat o respektování soukromí,“ okomentoval dění v rodině Richard Stehlík pro pluska.sk.
Před začátkem nedělního duelu mladého sportovce uctil i samotný klub. „Hrál hokej za žákovské kategorie v Liptovském Mikuláši, ale pokračovat v hokeji mu nebylo dopřáno...,“ stálo na kostce nad ledem vedle fotografie zesnulého Martina.
Šikovný obránce Stehlík stál u posledního titulu hokejové Sparty. V české lize nastupoval i za Vítkovice, Brno či Třinec. Draftoval ho Nashville, ale do NHL se nakonec nedostal. Prošel ruskou Salavat Ufou a Atlantem Mytišči, švédským MODO. Vyzkoušel si ještě rakouskou, finskou a francouzskou ligu, než skončil v Liptovském Mikuláši a zůstal tam i po konci hráčské kariéry.
„Je to rodinná tragédie. Říká se, že čas vše vyléčí, ale je to velmi těžké. Ríša má od nás jakoukoliv podporu. Až nastane ten správný čas a sám bude cítit, že chce být s námi, budeme rádi, že se vrátí. Vítězství nad Popradem bylo pro něj,“ řekl trenér Aleš Totter pro televizi Markízu po nedělním 11.kole slovenské ligy.