Tragédie exsparťana Stehlíka: Zemřel mu syn (†13)!

Autor: zvo
Stehlíkovi zemřel syn!
Na ledové kostce bylo smuteční rozloučení s Martinkem
Richard Stehlík nastupoval za Brno
Richard Stehlík z Vítkovic
Richard Stehlík z Vítkovic
Richard Stehlík z Vítkovic přijímá pokyny Aloise Hadamczika
Richard Stehlík z Vítkovic
Richard Stehlík hrál za Spartu
Richard Stehlík hrál za Spartu
Příprava řízného obránce Stehlíka na hokejový zápas
Richard Stehlík hrál za Spartu
Richard Stehlík hrál za Spartu
Richard Stehlík (uprostřed) hrál za Spartu
Richard Stehlík hrál za Spartu
Richard Stehlík hrál za Spartu
Richard Stehlík hrál za Spartu
Richard Stehlík nastupoval za Brno
Richard Stehlík nastupoval za Brno
Richard Stehlík v dresu Ufy
Richard Stehlík z Vítkovic
Richard Stehlík nastupoval za Brno
Richard Stehlík nastupoval za Brno

To nejnáročnější období v životě rodiče nyní prožívá bývalý hokejista Richard Stehlík (41). Momentálně působící jako asistent trenéra Liptovského Mikuláše. V hlubokém zármutku potvrdil, že mu zemřel nevlastní syn Martin (†13).

Nevlastního syna Martina vychovával s manželkou. „Je to pro nás jako zlý sen, stále tomu nemůžeme uvěřit. Promiňte, je to velmi citlivá záležitost. Proto bychom chtěli všechna média požádat o respektování soukromí,“ okomentoval dění v rodině Richard Stehlík pro pluska.sk

Před začátkem nedělního duelu mladého sportovce uctil i samotný klub.  „Hrál hokej za žákovské kategorie v Liptovském Mikuláši, ale pokračovat v hokeji mu nebylo dopřáno...,“ stálo na kostce nad ledem vedle fotografie zesnulého Martina.

Šikovný obránce Stehlík stál u posledního titulu hokejové Sparty. V české lize nastupoval i za Vítkovice, Brno či Třinec. Draftoval ho Nashville, ale do NHL se nakonec nedostal. Prošel ruskou Salavat Ufou a Atlantem Mytišči, švédským MODO. Vyzkoušel si ještě rakouskou, finskou a francouzskou ligu, než skončil v Liptovském Mikuláši a zůstal tam i po konci hráčské kariéry.

„Je to rodinná tragédie. Říká se, že čas vše vyléčí, ale je to velmi těžké. Ríša má od nás jakoukoliv podporu. Až nastane ten správný čas a sám bude cítit, že chce být s námi, budeme rádi, že se vrátí. Vítězství nad Popradem bylo pro něj,“ řekl trenér Aleš Totter pro televizi Markízu po nedělním 11.kole slovenské ligy. 

 

Témata:  blesksportBrnoTřinecNashvilleMODO HockeyAtlant MytiščiLiptovský MikulášNational Hockey Leaguelední hokejAleš TotterRichard Stehlík

Související články



Články odjinud