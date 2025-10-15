Expert o Schumacherově stavu: Výrazný pokrok

Jak je na tom Michael Schumacher? V poslední době prý mnoem lépe, než se šeptalo!
Bláhová naděje, nebo obrat k lepšímu?! Ohledně zdravotního stavu Michaela Schumachera (56) se objevily povzbuzující informace.

Bláhová naděje, nebo obrat k lepšímu?! Ohledně zdravotního stavu Michaela Schumachera (56) se objevily povzbuzující informace. Má se za to, že německá legenda formule 1 přežívá na lůžku a komunikuje očima. „Jako někdo, kdo ještě dýchá a má drobné interakce s rodinou,“ řekl natvrdo francouzský novinář Stéfan L’Hermitt z deníku L’Equipe.

Jenže expert na F1 současně upozornil, že pilotův stav se zlepšuje! „Na světlo prosakují pozitivní informace, řada dobrých znamení. A podle těchto střípků se zdá, že Michael udělal za posledních dvanáct měsíců výrazný pokrok,“ prohlásil. Potvrdí se jeho informace?

