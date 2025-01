Macháč a Siniaková: Zradil ji před Vánoci! ...kvůli slovenské zpěvačce

Když jsi dala kopačky ty mně, já ti tu potupu vrátím! Tenista Tomáš Macháč (24) se dal podle zjištění Blesku po olympiádě opět do kupy se zlatou parťačkou Kateřinou Siniakovou (28), ale krátce před Vánoci ji poslal k vodě!

V prosluněné Austrálii si teď Macháč užívá po boku nové přítelkyně, úspěšné slovenské zpěvačky Emmy Drobné (30). Vítězka hudební talentové soutěže Česko Slovenská SuperStar z roku 2015 mu učarovala na konci podzimu. „Je to kamarádka. Nazval bych ji lepší kamarádkou,“ komentoval jejich vztah pro Tenisový svět.

Konec a zlato

Jeho předchozí láskou byla Siniaková. Dali se do kupy na pandemickém Australian Open 2021. „Během karantény jsme si pořád psali. Když nás pak pustili, tak radost byla dvojnásobná – jednak že můžeme konečně ven, a hlavně, že se uvidíme,“ popisovala tehdy Siniaková, jak přeskočila jiskra. Byli spolu tři a půl roku, na začátku loňského léta ale aktuálně nejlepší deblistka světa vztah s »asociálem« Macháčem utnula.

Na pařížské olympiádě pak spolu hráli mix a pohádkově došli až ke zlatu. Když se druhý srpnový den po finále v euforii objímali a pusinkovali, fanoušci na celém světě si přáli, aby byli ti dva zase spolu. Vždyť jim to tak sluší... Slepili vztah! A opravdu! Podle informací z jejich okolí si k sobě znovu našli cestu a zkoušeli vztah slepit. Čtyři měsíce byli opět párem, byť tentokrát tajně, do světa svoji lásku vytrubovat nechtěli.

Krátce před Vánoci ale Tomáš zamilovanou Katku šokoval: Konec, rozcházím se s tebou! „Hodně ji to ranilo, těžko to vydýchávala. Brala to jako zradu,“ řekl Blesku člověk blízký hvězdné tenistce. Důvodem byla bezpochyby slovenská zpěvačka, která ji z Macháčova srdce jednoduše vystrnadila. A Siniaková se proklíná, že zkoušela podruhé vstoupit do stejné řeky...