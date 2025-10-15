Hašek u reprezentace končí! Rozhodl výkonný výbor, co bude s jeho asistenty?
Česká naděje na mistrovství světa ve fotbale stále žije, ale do baráže půjde národní tým už bez trenéra Ivana Haška. Výkonný výbor právě rozhodl o jeho odvolání hlasováním per rollam, prostřednictvím mailové komunikace.
Gesční tým asociace, který má na starosti reprezentaci, dopoledne jednal s Haškem v souvislosti s historickou porážkou na Faerských ostrovech (1:2). Pánové z fotbalového vedení David Trunda, Adolf Šádek, Zdeněk Grygera a reprezentační manažel Pavel Nedvěd si poslechli trenérovy argumenty.
Předseda asociace Trunda poté rozeslal zbývajícím členům výkonného výboru do mailů anketu se třemi možnostmi. Pro odvolání, proti odvolání, zdržel se.
A verdikt byl podle informací Sportu jasný, trenér končí.
Spolu s ním se s národním týmem loučí také asistent Jaroslav Veselý, u dalšího asistenta Jaroslava Köstla to prý není docela jisté.