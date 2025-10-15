Předplatné

Hašek u reprezentace končí! Rozhodl výkonný výbor, co bude s jeho asistenty?

Nejhlubší dno od Jarolíma, kyselé prostředí nároďáku. Na Den D s Koubkem, co Galásek? • Zdroj: iSport.tv
Svazový šéf David Trunda přichází na jednání s reprezentačním koučem Ivanem Haškem.
Svazový šéf David Trunda dorazil na jednání mezi prvními.
Ivan Hašek přichází na jednání o svém dalším osudu.
Ivan Hašek přichází na jednání o svém dalším osudu.
Pavel Nedvěd kráčí do sídla svazu na jednání s koučem Ivanem Haškem.
Ivan Hašek s kapitánem reprezentace Tomášem Součkem
Ondřej Škvor
Reprezentace
Česká naděje na mistrovství světa ve fotbale stále žije, ale do baráže půjde národní tým už bez trenéra Ivana Haška. Výkonný výbor právě rozhodl o jeho odvolání hlasováním per rollam, prostřednictvím mailové komunikace.

Gesční tým asociace, který má na starosti reprezentaci, dopoledne jednal s Haškem v souvislosti s historickou porážkou na Faerských ostrovech (1:2). Pánové  z fotbalového vedení David Trunda, Adolf Šádek, Zdeněk Grygera a reprezentační manažel Pavel Nedvěd si poslechli trenérovy argumenty.

Předseda asociace Trunda poté rozeslal zbývajícím členům výkonného výboru do mailů anketu se třemi možnostmi. Pro odvolání, proti odvolání, zdržel se.

A verdikt byl podle informací Sportu jasný, trenér končí.

Spolu s ním se s národním týmem loučí také asistent Jaroslav Veselý, u dalšího asistenta Jaroslava Köstla to prý není docela jisté.

