Nová autobiografie Jaromíra Jágra JÁ68: O hazardu, v němž chtěl přelstít systém. Jako chirurg v kasinu!
Sundance Kid českého hokeje? Ale kdepak! Jaromíra Jágra (53) víc než mastit karban bavila ruleta. Pro prachy však nehazardoval! Postavil se před téměř neřešitelný rébus; porazit systém! „Zkusit najít tu skulinku. Chybu v matrixu,“ popisuje ve své nové knize JÁ68, která právě vychází. Povedlo se mu to?
„Já do kasina nikdy nechodil kvůli lidem. Chodil jsem tam bojovat sám proti kasinu. A vlastně nikdy mi nešlo až tolik o ty samotné peníze, které můžeš vyhrát. Těch jsem měl dost. Chtěl jsem vyzrát na systém. Na ten neviditelný, všudypřítomný mozek kasina, který má rád, když hraješ, ale začne se zlobit, když vyhráváš. Věděl jsem, že ho matematicky neporazím. Ale stejně jsem to zkoušel. Čistě z principu. Kvůli číslům. Kvůli chladné logice. Zkusit najít tu skulinku, chybu v matrixu…
Automaty mě nikdy nebavily – jsou hra pro ty, co chtějí prohrávat bez boje, zoufale a trochu v tichosti. Vždyť i ty nejštědřejší stroje ti s úsměvem dlouhodobě vrátí jen pětadevadesát procent toho, co jim dáš. A zbytek? Ten si vezmou jako spropitné za tvoje bláhové naděje.
Z každé tisícovky dolarů se zpátky vrátí devět set padesát. Akorát nevíš, kdy to přijde. A kdo bude ten šťastlivec, který je dostane. I když pořád je to teď lepší než dřív, kdy se hráčům vrátilo třeba jen necelých devadesát procent jejich vkladů. To byla ještě daleko drsnější doba.
Raději jsem proto většinou sáhl po ruletě. Byla v ní logika. Systém. Čísla. Třicet šest plus nula. Sedmatřicet možností. A v každé z nich šance. Malá, ale měřitelná. Vkládal jsem žetony s opatrností chirurga, s vášní, kterou jiní dávají do veršů nebo gólových přihrávek. Sázka na číslo, sázka na kříž, na polovinu – a v hlavě ti běží pravděpodobnosti jako kůň v trysku.
Nechci zabíhat do podrobností. Nicméně jasná logika v tom opravdu je. Akorát to musíš správně pochopit. A když do toho pronikneš opravdu do hloubky? Nakonec je ti jasný, že i tahle hra má v delším horizontu jen jednoho vítěze. Kasino.
Jediný scénář, v němž budeš vítěz ty, hodně souvisí se štěstím a také disciplínou. Přijdeš, trefíš výhru a hned zase odejdeš. A hotovo. To je ta nejlepší možnost.“
Autobiografii o Jaromíru Jágrovi JÁ68 autorské dvojice Lukáš Tomek a Zdeněk Janda můžete předobjednat na webu www.ja68.cz. Na pultech knihkupců bude k mání od 15. října.