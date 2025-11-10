Kempný uletěl před Švýcary: Předčasný zázrak s krásným jménem!
Reprezentant Michal Kempný (35) je jediným nominovaným na Finské hry, který si neužil nedělní výhru proti Švýcarům 4:0. Bek měl totiž důležitější věci na práci. Spěchal do Švédska, kde hraje za Brynäs, k porodu ženy Nicoly.
Mrňousek, který se měl narodit až v prosinci, se jaksi dral na svět dřív. „9. 11. 2025. Už je tady! Bylo to nečekané, předčasné, bolestivé, ale je tu s námi zdravý kluk a to je nejdůležitější,“ napsala Kempná. Děťátko dostalo jméno německého původu Albert.
Novinu ještě předtím prozradil kouč hokejového nároďáku Radim Rulík. „Michal Kempný odcestoval k porodu a už ráno jsme dostali fotku s manželkou i miminkem z porodnice,“ vysvětloval Kempného absenci proti Švýcarům. „Velká gratulace a děkujeme mu, že přijel i v takové situaci.“
Boj s endometriózou
Manželka Michala Kempného v minulosti bojovala s endometriózou, kvůli které dokonce podstoupila operaci. Jedná se o onemocnění, které může stát za problémem s otěhotněním. To ale nakonec přeci jen přišlo!
„Překvapení, které s mojí endometriózou asi nikdo nečekal, ani já sama. Dávno jsem se smířila s tím, že budeme mít jen jedno dítě,“ pravila brunetka. Láska s Michalem ale dokázala zázrak a prvorozený Adámek se dočkal brášky.