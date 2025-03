Durosinmi: jednání v Itálii? Cena za střelce Plzně může atakovat 200 milionů

V osmifinále Evropské ligy si Rafiu Durosinmi udělal ideální reklamu. V domácím zápase skóroval, v odvetě v Římě přidal asistenci na trefu Pavla Šulce. Okamžitě zaujal představitele Lazia. Podle informací z Itálie, potvrzené i zdroji iSportu, se první jednání rozjela velmi rychle.

Angelo Fabiani, sportovní ředitel Lazia, se měl už během odvety v Itálii potkat s Durosinmiho zástupci a naťuknout prvotní zájem. Prototyp vysoké devítky, navíc mladé a perspektivní, představitele klubu zaujal. Italský přemožitel Plzně by nigerijského útočníka rád získal od léta, vidí v něm na hrot alternativu k argentinskému střelci Tatymu Castellanosovi.

Durosinmi má v Plzni smlouvu do léta 2026, tudíž mu po sezoně naběhne poslední rok kontraktu a nastane ideální doba pro posun do zahraničí. Cena by se podle informací z Itálie mohla pohybovat v rozmezí osmi, devíti milionů eur (200 – 225 milionů korun), Viktoria by mohla získat i bonusy z případného dalšího přestupu.

Durosinmi už byl před rokem v zimě prakticky dohodnutý na transferu do Frankfurtu, obchod za deset milionů eur (250 milionů korun) zhatila zdravotní prohlídka. Další hráčův příběh je dostatečně známý – návrat na hřiště trval rok a čtvrt, útočník absolvoval dvě operace a dlouhé období rekonvalescence, mimo jiné i na klinice v Belgii.

První ostré měsíce na trávníku ale zvládá velmi dobře. V Plzni se rychle vrátil do základní sestavy a sbírá čísla, což je pro koncového hroťáka zcela zásadní. Ve dvanácti zápasech nastřílel pět gólů a přidal dvě asistence. Přitom ještě zdaleka není v optimální pohodě, což několikrát zmínil i plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Pokud Durosinmi v létě odejde, Viktorii na soupisce zbývají další čtyři kvalitní útočníci – Matěj Vydra, Prince Adu, Daniel Vašulín a do přípravy už by se po roční pauze (kvůli operaci kolene) měl zapojit i mládežnický reprezentant Christophe Kabongo (21).