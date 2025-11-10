Rybakinová porazila Sabalenkovou a... Běloruska ji drsně urazila!

Finále Turnaje mistryň v Rijádu přineslo kromě výhry (6:3 a 7:6) Jeleny Rybakinové (26) také jeden šokující moment. Její soupeřka Aryna Sabalenková (27) jen těžce kousala prohru a ke svému týmu pronesla na účet Rybakinové dost drsnou poznámku.

Žádná prohra sportovce nepotěší, ale tahle byla velmi trpká. Aryna Sabalenková byla velmi blízko k triumfu ve finále Turnaje mistryň, kde doposud nevyhrála. Jenže ani tentokrát to nevyšlo.

Běloruska byla po porážce ve velkých emocích a při pozápasovém rozhovoru si dokonce poplakala. Pak ale přišla situace, která některé fanoušky pořádně šokovala! O Rybakinové si soukromě povídala se svým týmem. Na adresu Jeleny pak pronesla ve své mateřštině něco jako: „Občas sedne štěstí i na vola.“

Jenže při pohledu na vzájemnou vyrovnanou zápasovou bilanci se nezdá, že by při Rybakinové stálo jenom pověstné štěstíčko. Arynina slova navíc zachytily kamery a video se rychle začalo šířit po internetu. Takovým chováním Sabalenková na fanoušky nejspíš moc dobrý dojem neudělala...

