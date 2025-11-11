Horor snowboardistky Pančochové: Skončila pod lavinou!
Tohle mohlo skončit pekelně zle! Snowboardistka a bývalá reprezentantka Šárka Pančochová (35) má za sebou pořádně krušné chvíle, které se jí přihodily v milovaných horách. V Japonsku ji totiž lavina a Šárku museli vyhrabávat.
„Laviny nejsou žádná legrace! Když se teď ohlédnu zpátky, naučila jsem se spoustu věci. Dívám se na hory jinak a jinak plánuji své sjezdy,“ psala Pančochová, které se povedlo celou situaci zaznamenat na video. Jízda vypadala jako velká zábava, jenže potom přišel moment, ze kterého tuhne krev v žilách. Šárka se o tyto záběry mohla podělit díky kameře, kterou neměla připevněnou na sobě.
„Věděla jsem, že je to vážné. Uvízla jsem pod sněhem. Snažila jsem se zůstat klidná, udržet nízkou srdeční frekvenci a šetřit si kyslík,“ líčila Pančochová své pocity, když ležela zavalená pod hromadou sněhu. „Vím, že je moje skupina velmi zkušená a věděla jsem, že tam budou každou chvílí,“ popisovala. Po minutě měla dojem, že situace trvá celou věčnost.
Povedlo se jí ve sněhu udělat alespoň malý otvor. „Naštěstí jsem nebyla moc hluboko, ale nemohla jsem se hýbat. Klukům trvalo asi tři minuty, než se ke mně dostali. Nemohli sjet rovnou za mnou, protože by riskovali, že mě zavalí ještě víc. Museli to vzít oklikou," vysvětlovala Pančochová, za kterou se její parťáci brzy dostali a vysvobodili ji. Tohle zkušenost ji ale utvrdila v tom, že je důležité být maximálně obezřetný.
„Nejezděte sami. Před sjezdem si promluvte s kamarády a prodiskutujte všechny možné scénáře," apelovala snowboardistka ve svém příspěvku na sociálních sítích.