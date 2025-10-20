Ledecká popsala, co marně dělala, aby se změnil program na ZOH. Má ale i bláznivý plán
I mizivé šance jsou pryč. Pořadatelé ZOH v Itálii program nezměnili, a tak v něm zůstala termínová kolize paralelního obřího slalomu na snowboardu a lyžařského sjezdu žen. Ester Ledecká se rozhodla pro závod na prkně. Zároveň ale chce odjet trénink sjezdu pro případ, že by se lyžařský závod odložil. „Budeme tančit tance deště,“ prohlásila. A v záloze je plán ve stylu Jeana-Paula Belmonda z filmu Muž z Ria.
Ze startovní listiny Ester Ledeckou nedostane ani termínová kolize. Své místo pro sjezd v Cortině pustit nehodlá, i když si pro neděli 8. února s těžkým srdcem vybrala závod na snowboardu. Pořád doufá, že jí pomůže počasí. V záloze má nabídky pro přelet vrtulníkem. „Určitě budu přihlášená tak jako tak. Na startovní listině budu,“ řekla Ledecká na tiskovce v pražské centrále ČSOB. Pro sezonu s vrcholem na olympiádě, kterému kvůli sázce říká italský přáteláček, její tým posílil o velké jméno – slavného italského trenéra Michaela Maira, v lyžařském světě známého pod přezdívkou Much.
Co říkáte na definitivní zprávu o tom, že pořadatelé program Her nezmění?
„Já si zaprvé budu přát, aby na sjezd pršelo nebo sněžilo. Aby to posunuli o den, pak by se to dalo nějak stihnout. Musela bych předtím jet trénink jezdu, což dost zasahuje do přípravy na snowboard. Pojedeme na přáteláčku, co se stihne. Já z tohohle rozhodnutí nejsem bůhvíjak šťastná. Dělali jsme, co se dalo. Všichni bojovali, abych se na práteláčku mohla zúčastnit ve dvou sportech a co nejvíce disciplínách. Ale je to, jak to je. Evidentně Mezinárodní olympijský výbor velké olympijské příběhy zas tak moc nechce.“
Vidíte jako reálné, že byste ve sjezdu v Cortině d´Ampezzo závodila, pokud by program změnilo počasí?
„Tonoucí se stébla chytá. Já si myslím, že to reálná varianta je. Dokonce jsme zvažovali jet trénink sjezdu, i kdyby se sjezd nejel. Kvůli tomu, že si projedu sjezdovku a pojedu na ní super-G. Všechny holky, které pojedou sjezd, budou mít nade mnou výhodu, že budu mít sjezdovku projetou. Každý rok je na ní svěťák, ale je dobré si to očuchat před závodem, mít možnost si to sjet, otestovat vosk nebo lyže a mít představu. Z tohohle důvodu jsme zvažovali, že bych trénink možná jela. Bylo by o to jednodušší, kdyby posunuli sjezd po snowboardu.“
Máte pro případ potřeby vymyšlenou dopravu mezi Livignem, kde se závodí na snowboardu, a Cortinou?
„Existuje spousta variant. Dokonce byla na stole varianta, kterou navrhoval Johan Eliasch, prezident FIS. Ten říkal, že posune čas závodů, abych mohla vrtulníkem přeletět z Cortiny do Livigna během jednoho dne, což visí na tom, aby nebyly mraky, protože pak se nedají hory přelétnout vrtulníkem. Mně se líbí představa, že sjedu sjezd, vypnu se z lyží, spustí se žebřík jako Belmondovi, já se pověsím a celou dobu na žebříku poletím přes hory. Pak mě spustí na start snowboardu a já tam ještě vyhraju snowboardový závod. Tak jsem si to představovala, ale nevím, jestli se to dotáhne…“
Už jsem si párkrát brekla
Kdyby na to přišlo, šla byste do toho?
„Red Bull už mi to nabídl. Vlastně mi to nabídla spousta lidí. Vrtulníky tam mohly být přistaveny asi čtyři z různých zdrojů. Brzdily by to dvě věci, museli by předhodit kvalifikaci snowoaboradu. Nemůžu jet bez kvalifikace. A lyžařský závod by se musel posunout na dřív. Minimálně z jedenácté na desátou. Doufali bychom v nízká čísla, že mě jako Belmonda převezou na jiný kopec. Zjistím si, jak to vypadá, jestli by se takhle nějak dalo udělat. Když na to přijde, proč ne? Už tam budu, že jo….“
Jaká byla vaše reakce, když jste se dozvěděla, že si budete muset vybrat?
„Už jsem si párkrát brekla. Ve finále věřím, že jsem pro to udělala maximum. Takhle to je. Lyžařský tým je taky zklamaný. Všichni doufali, že to dopadne, že se budu moct účastnit i sjezdu. Minulou sezonu jsem dokázala, že tam rozhodně patřím.“
Připomeňme, že minulou zimu jste ze světových šampionátů přivezla dvě medaile ze snowboardu a z lyžařského sjezdu jste získala bronz…
„Na jednu stranu chápu, že není jednoduché zkoordinovat takhle obrovskou akci, jako je přáteláček. Na druhou stanu jsem jediný sportovec, který se nominoval potřetí ve dvou sportech na olympijské hry. Tak nějak jsem doufala, že to vezmou v potaz, ještě než program vydají. Ale nevzali, přestože mi několikrát spousta lidí, o kterých jsem si myslela, že mají tlak na tu změnu, řekla, že to je strašná škoda, že by to tak nemělo být. Řekli, že jsou přesvědčení, že pokud to tak zůstane, tak to bude strašná ostuda, jako Johan Eliasch. Nakonec to evidentně ostuda je a já ten sjezd asi nepojedu. V tuhle chvíli to tak vypadá. Budeme tlačit tance deště a doufat, že sjezd posunou, že to nějak bude.“
Angažovala jste ve snaze o změnu osobně?
„Já jsem osobně poslala několik dopisů jak na Mezinárodní olympijský výbor, tak na Český olympijský výbor. Byla jsem přítomná u videohovoru, kde jsme probírali, kdy mi byly poprvé předneseny argumenty, proč se rozhodli, že snowboarding bude na začátku, většinou byl až na konci přáteláčku. Na základě jejich argumentů jsem jim nabídla několik možností, jak z toho vybruslit, aby to bylo pro všechny nejlepší. Evidentně to nestačilo.“
Došlo i k plánovanému jednání s prezidentkou MOV Kirsty Coventryovou?
„S paní prezidentkou MOV bohužel ne, měli jsme videohovor s tehdejším sportovním ředitelem MOV Kitem McConnellem. Jejich hlavním argumentem bylo, že se přes snowboardovou sjezdovku budou všechny ostatní sporty v Livignu dopravovat do cíle. To je věc, kterou jsem asi nepochopila. V Livignu je asi pět tisíc sjezdovek, fakt nebylo potřeba stavět další sjezdovku na snowboard. Myslím, že to není správné ani podle pravidel. Na sjezdovce pro velkou akci se musí jet minimálně Evropský pohár. Já jsme nabízela sjezdovku v Livignu, kde se Evropský pohár jel, vůbec bych neobtěžovala ostatní sporty. Anebo samozřejmě sjezdovku v Cortině, což by pro mě bylo ještě lepší, kde se jezdí každý rok Světový pohár. Paní, která měla na starost rozřazení sportů na různé sjezdovky, říkala: ´A tam se jezdí nějaký Světový pohár?´ A já jsem řekla: ´No, to byste možná mohli vědět předtím, než řeknete, že se bude stavět jenom sjezdovka na snowboard.´“
Proč vám vlastně pořád tak záleží na tom jet obě disciplíny?
„Já jsem od malička snila o tom, že budu jezdit největší akce nejenom na lyžích a nejenom na snowboardu, ale v obojím. Spousta lidí mě odmalička odrazovala, nutila se rozhodnout. Je to můj sen odmalička, věřím, že sice ne na sjezdu, ale budu moc lyžovat i snowboardovat na olympiádě.“