Matyáš Frýdl (15) po amputaci nohy: Z fotbalového Baníku do hokejové reprezentace za 10 měsíců
Do svých čtrnácti let se věnoval fotbalu. Baník Ostrava ve svém útočníkovi Matyášovi Frýdlovi (15) viděl vysoký potenciál. Jenže loni před Vánoci se mu stala tragická nehoda, která mu změnila život.
Momentálně čeští parahokejisté svádí líté boje na ostravském hřišti proti světovým soupeřům na IPH Cupu. Svou pozornost mimo kluziště ale získává teprve patnáctiletý reprezentant Matyáš Frýdl. Přitom hokeji se donedávna nevěnoval. Ještě loni hrával fotbal se svými kamarády a patřil k nadějím ostravského Baníku.
Osudnou chvílí se mu stal ale den před Vánoci. Na nechráněném přechodu došlo k nešťastnému střetu s vlakem. „Čtrnáctiletý cyklista byl při vědomí, při střetu s vlakem však utrpěl život ohrožující poranění dolní končetiny, zranění hlavy a vícečetné oděrky. Týmy zdravotníků se postaraly o zajištění žilních vstupů, zahájily podávání léků a infuzních roztoků. Ošetřily zraněnou končetinu i další poranění," řekl tehdy pro ČTK řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl k nehodě.
Po transportu vrtulníkem se podrobil několikahodinové operaci. Nakonec přišel o nohu. Pro fotbalistu nejhorší noční můra. Ale pro bojovníka Frýdla? Začátek nové kariéry. Dlouho ho zranění neupoutalo na lůžko. Od nehody uplynulo pouhých 10 měsíců a on je čerstvě debutujícím hráčem české reprezentace parahokejistů. Bývalí fotbaloví spoluhráči ho přišli povzbudit na pondělní hokejový zápas.
„Byla to pro mě nová věc, protože takové věci jsem skoro nezažíval. Dojalo mě to a zůstane to ve mně," rozplýval se nad nečekanou návštěvou Frýdl. Sám přitom ještě dopoledne šel do školy, jako by se nechumelilo. Vždyť ho jen večer čekal nároďák! „Snažím se rozdělit školu a hokej, abych na obojí nemusel stále myslet. A zatím se mi to daří," hájí se student zdravotnické školy.
Na svůj debut si ale musel počkat. Na led se dostal až v úterním zápase proti Kanadě. Mrzet ho to ale nemuselo. Po pár měsících tréninků už čelí světovým hvězdám a sbírá cenné zkušenosti pro český para hokej. „Vím, že jsem teprve na začátku, ale už teď před sebou vidím velkou výzvu v podobě domácího MS v Ostravě v roce 2027. Když to vyjde, další cíle pak jsou jasné. Dostávat se na velké světové podniky, jako je paralympiáda nebo MS co nejčastěji,“ sebevědomě prohlašuje pro kopřivnické noviny vycházející hvězda.