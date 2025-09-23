Pavel Nedvěd dostal v Itálii podmínku za falšování účetnictví: Odsouzen! Šéf FAČR Trunda: Je mi to fuk!
Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (53) byl v Itálii odsouzen za falšování účetnictví. Dlouhá kauza skončila dohodou o vině a trestu – tím je podmínka na rok a dva měsíce.
Včera se uděloval Zlatý míč, který Pavel Nedvěd za rok 2003 vyhrál. Místo pěkných vzpomínek si ale četl dopis od italského tribunálu. Římská soudkyně Anna Maria Gavoniová v ostře sledovaném případu Juventusu přijala dohodu o trestu s vrcholnými funkcionáři klubu.
Všechny tresty jsou podmíněné, Nedvěd vyfasoval 14 měsíců. Nejdelší trest (20 měsíců) vězení dostal bývalý předseda Andrea Agnelli. Stále je to škraloup z doby, kdy byl Nedvěd ještě viceprezidentem »Staré dámy« a klub pod jeho rukama čachroval s fakturami – zkrátka všemožně falšoval účetnictví!
Přestal zapírat
Dohoda spočívala v tom, že obviněným byly sníženy tresty (teoreticky jim hrozily i nepodmíněné) za to, že přestali popírat svůj podíl viny. Zároveň ale podle italského práva dohoda o trestu nevyžaduje přiznání viny. Přesně v duchu přísloví »vlk se nažral a koza zůstala celá«...
Žádost o dohodu podali Nedvěd a spol. až poté, co byl jmenován v Česku manažerem reprezentací. Předseda FAČR David Trunda již dříve slíbil, že až u soudu padne verdikt, zaujme stanovisko. Co tedy říká tomu, že zaměstnává usvědčeného aktéra nezákonných účetních machinací? Vlastně je mu to fuk! „O vývoji situace okolo Pavla Nedvěda jsem informován. Rozhodnutí italského soudu bereme na vědomí. Toto rozhodnutí však nemá žádný vliv na jeho současnou pozici,“ uvedl Trunda.
Jsem nevinný, ale...
„Aktuální dohoda, kterou podal klub, je legitimním právním nástrojem, který je využíván v procesech tohoto typu, aby se urychlil postup a předešlo nekonečným soudním tahanicím. Z toho důvodu jsem vyhověl vedení klubu svého srdce i bývalým kolegům – a byť jako nevinný jsem souhlasil s přijetím kolektivní odpovědnosti. Věřím, že kauza je tímto jednou provždy uzavřena a moji současnou roli rozhodnutí nijak neohrozí.“ Z vyjádření Pavla Nedvěda pro ČTK