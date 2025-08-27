Baník - Celje v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Baník Ostrava si ze Slovinska přivezl jednobrankové manko, tudíž není nic rozhodnuto a naděje na postup do hlavní fáze Konferenční ligy stále žije. K tomu by mu mělo pomoci domácí prostředí a podpora fanoušků. Odveta začíná na Městském stadionu ve Vítkovicích ve čtvrtek od 20:00. Kde sledovat duel Baník – Celje živě?
Vše o utkání Baník Ostrava vs. Celje
Datum a čas: čtvrtek 28. srpna, 20:00
Místo konání: Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích
Play off: Konferenční ligy
Rozhodčí: Anastasios Sidiropoulos (Řecko)
TV přenos: Premier Sport 2, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Baník Ostrava vs. Celje živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Baníku v odvetě play off Konferenční ligy, můžete sledovat na Premier Sport 2.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Baník Ostrava vs. Celje začíná 28. srpna ve 20:00.
Jak naladit Premier Sport 2?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Telly
Střední
Velký
260 Kč (cena za první 3 měsíce)
Baník v evropských pohárech 2025/26
Baník postoupil do play off Konferenční ligy, když vyřadil Austrii Vídeň. Před branami evropských pohárů čeká Slezany slovinské Celje. Tým Pavla Hapala si z prvního zápasu ve Slovinsku odvezl porážku 0:1.
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1
4. předkolo
1. zápas: Celje - Baník 1:0
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Tři kluby si již s jistotou zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc odehraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, jenž se perou o poháry, jsou Baník Ostrava ve třetím předkole Konferenční ligy a Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia
2. zápas: Slavia
3. zápas: Slavia
4. zápas: Slavia
5. zápas: Slavia
6. zápas: Slavia
7. zápas: Slavia
8. zápas: Slavia
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1
Evropská liga
Ligová fáze
1. zápas: Plzeň
2. zápas: Plzeň
3. zápas: Plzeň
4. zápas: Plzeň
5. zápas: Plzeň
6. zápas: Plzeň
7. zápas: Plzeň
8. zápas: Plzeň
Sigma Olomouc
Evropská liga
Play off
1. zápas: Malmö - Olomouc 3:0
2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
Play off
1. zápas: Celje - Baník 1:0
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
Play off
1. zápas: Sparta - Riga 2:0