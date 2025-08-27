Předplatné

Baník - Celje v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Kde sledovat utkání Baník - Celje v televizi?
Kde sledovat utkání Baník - Celje v televizi?Zdroj: Koláž Tomáš Langer (iSport)
Christián Frýdek (číslo 8) slaví gól Baníku se spoluhráči
Fanoušci Baníku Ostrava během utkání 4. předkola Konferenční ligy proti Celje
Srbský křídelník Srdjan Plavšič se vrací do Baníku Ostrava
4
Fotogalerie
Otakar Plzák
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Baník Ostrava si ze Slovinska přivezl jednobrankové manko, tudíž není nic rozhodnuto a naděje na postup do hlavní fáze Konferenční ligy stále žije. K tomu by mu mělo pomoci domácí prostředí a podpora fanoušků. Odveta začíná na Městském stadionu ve Vítkovicích ve čtvrtek od 20:00. Kde sledovat duel Baník – Celje živě?

Vše o utkání Baník Ostrava vs. Celje

Datum a čas: čtvrtek 28. srpna, 20:00

Místo konání: Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích

Play off: Konferenční ligy

Rozhodčí: Anastasios Sidiropoulos (Řecko)

TV přenos: Premier Sport 2, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Baník Ostrava vs. Celje živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Baníku v odvetě play off Konferenční ligy, můžete sledovat na Premier Sport 2. 

Oneplay výhodněji v balíčku O2 spolu - Zijstit víceAdvertisement

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Baník Ostrava vs. Celje začíná 28. srpna ve 20:00.

Jak naladit Premier Sport 2?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Telly

Střední

Velký

260 Kč (cena za první 3 měsíce)

Baník v evropských pohárech 2025/26

Baník postoupil do play off Konferenční ligy, když vyřadil Austrii Vídeň. Před branami evropských pohárů čeká Slezany slovinské Celje. Tým Pavla Hapala si z prvního zápasu ve Slovinsku odvezl porážku 0:1.

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

4. předkolo

1. zápas: Celje - Baník 1:0

2. zápas: Baník - Celje, 28. 8., 20:00

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Tři kluby si již s jistotou zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc odehraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, jenž se perou o poháry, jsou Baník Ostrava ve třetím předkole Konferenční ligy a Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia

2. zápas: Slavia

3. zápas: Slavia

4. zápas: Slavia

5. zápas: Slavia

6. zápas: Slavia

7. zápas: Slavia

8. zápas: Slavia

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

 

Evropská liga

Ligová fáze

1. zápas: Plzeň

2. zápas: Plzeň

3. zápas: Plzeň

4. zápas: Plzeň

5. zápas: Plzeň

6. zápas: Plzeň

7. zápas: Plzeň

8. zápas: Plzeň

Sigma Olomouc

Evropská liga

Play off

1. zápas: MalmöOlomouc 3:0

2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

 

Play off

1. zápas: Celje - Baník 1:0

2. zápas: Baník - Celje, 28. 8., 20:00

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta 1:2

 

 

Play off

1. zápas: Sparta - Riga 2:0

2. zápas: Riga - Sparta, 27. 8., 18:45

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů