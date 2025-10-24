Olympiáda bez agresorů? Rusky naštvaně kopou: Náš Putin má vždy pravdu!
Státem řízený doping. Rozpoutaná válka na Ukrajině. A přesto se Rusové chtěli na olympiádu vrátit... I v lyžování a snowboardingu teď mají ale utrum, a tak kolem sebe kopou jako děti!
Mezinárodní lyžařská federace FIS nařídila, že závodníci z Ruska a Běloruska se únorových Her v Itálii nezúčastní. A to ani pod neutrální vlajkou. „Snažili se nás vydírat, abychom snad změnili naši politiku vůči Ukrajině. Jenže nám jde jen o sport,“ prsí se někdejší rychlobruslařka a nyní členka Státní dumy za Putinovo Jednotné Rusko Světlana Žurovová (53).
Cesta do kopru
Bývalý biatlonista Dmitrij Vasiljev (62) označuje rozhodnutí FIS za nelegální. Proto věří, že u mezinárodního tribunálu Rusové vyhrají a vysoudí miliony dolarů... Mladá běžkyně na lyžích Veronika Stěpanovová (24) jde pak ve slovních útocích ještě dál. „Rozhodli o nás norští bafuňáři, kterým se jaksi ztratilo 50 milionů jejich korun při pořádání MS,“ rýpla si a dodala: „Asi si myslí, že nás tím trestají, ale trestají jen sami sebe. Celý sport půjde kvůli nim do kopru. To nám zůstane země, která je na správné cestě, a prezident Putin, který měl zase pravdu!“ Tak určitě.