Hokej na ZOH 2026: program, výsledky a skupiny

K hokejovému turnaji na zimních olympijských hrách se budou upírat zraky fanoušků z celého světa. Turnaj bude probíhat od 12. do 22. února a po dvanácti letech se pod olympijskými kruhy opět objeví hráči z NHL. Týmy již nominovaly první šestice hráčů. Kompletního průvodce hokejovým turnajem naleznete v tomto článku.

Program a výsledky českého týmu na hokejovém turnaji ZOH 2026

ČESKO - Kanada , čtvrtek 12. února (16:40)

, čtvrtek 12. února (16:40) Francie - ČESKO , pátek 13. února (16:40)

, pátek 13. února (16:40) Švýcarsko - ČESKO, pondělí 15. února. (12:10)

Program hokeje na ZOH 2026

Datum a čas Zápas Fáze 11.02.2026, 16:40 Slovensko - Finsko Skupina B 11.02.2026, 21:10 Švédsko - Itálie Skupina B 12.02.2026, 12:10 Švýcarsko - Francie Skupina A 12.02.2026, 16:40 ČESKO - Kanada Skupina A 12.02.2026, 21:10 Lotyšsko - USA Skupina C 12.02.2026, 21:10 Německo - Dánsko Skupina C 13.02.2026, 12:10 Finsko - Švédsko Skupina B 13.02.2026, 12:10 Itálie - Slovensko Skupina B 13.02.2026, 21:10 Kanada - Švýcarsko Skupina A 14.02.2026, 12:10 Švédsko - Slovensko Skupina B 14.02.2026, 12:10 Německo - Lotyšsko Skupina C 14.02.2026, 16:40 Francie - ČESKO Skupina A (MH1) 14.02.2026, 16:40 Finsko - Itálie Skupina B 14.02.2026, 21:10 USA - Dánsko Skupina C 15.02.2026, 12:10 Švýcarsko - ČESKO Skupina A 15.02.2026, 16:40 Kanada - Francie Skupina A 15.02.2026, 16:40 Dánsko - Lotyšsko Skupina C 15.02.2026, 21:10 USA - Německo Skupina C 17. 02. 2026, 12:10 Předkolo play off 17. 02. 2026, 12:10 Předkolo play off 17. 02. 2026, 16:40 Předkolo play off 17. 02. 2026, 21:10 Předkolo play off 18. 2. 2026 (12:10) čtvrtfinále 18. 2. 2026 (12:10) čtvrtfinále 18. 2. 2026 (12:10) čtvrtfinále 18. 2. 2026 (12:10) čtvrtfinále 20. 2. 2026 (12:10) semifinále 20. 2. 2026 (12:10) semifinále 21. 2. 2026 (12:10) o 3. místo NE 25. 5. (20:20) finále

Skupiny hokej - ZOH 2026

Skupina A Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie Skupina B Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie Skupina C USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko

Kde se hraje hokej na ZOH 2026?

Hokej se bude hrát v aréně PalaItalia Santa Giulia, zimním stadionu v Miláně, který byl vybudován především pro tuto událost a pojme 16 tisíc diváků.

Nominace české reprezentace na hokejový turnaj ZOH 2026

Radim Rulík úvodní šestici na ZOH 2026. Všichni hráči patří klubům v NHL. Mezi prvními šesti nechybí David Pastrňák nebo tvrďák z Anahaimu Radko Gudas.

David Pastrňák 25. 5. 1996 Boston Bruins (NHL) Pavel Zacha 6. 4. 1997 Boston Bruins (NHL) Radko Gudas 5. 6. 1990 Anahaim (NHL) Martin Nečas 15. 1. 1999 Colorado (NHL) Ondřej Palát 28. 3. 1991 New Jersey (NHL) Lukáš Dostál 22. 6. 2000 Anahaim (NHL)

Kde sledovat hokejový turnaj na ZOH 2026 živě?

Nejen hokej, ale i celé zimní olympijské hry 2026 budete moci sledovat na veřejnoprávní stanici ČT sport a její online platformě ČT sport Plus. Turnaj můžete sledovat i pomocí streamů sázkových kanceláří. Podmínkou je být zaregistrovaný a mít vsazený tiket.

Herní formát hokejového turnaje na ZOH 2026

Pravidla a postupový klíč zůstávají od roku 2010 stejné. Ze skupiny vždy postupují první tři týmy, přičemž ten nejlepší jde rovnou do čtvrtfinále a zbylé dva čeká předkolo play off.

Hráči z NHL na olympiádě 2026

Prvním turnajem, kde nastoupili hráči z NHL, bylo památné Nagano v roce 1998. Pod olympijskými kruhy se tak mohl představit i legendární Wayne Gretzky a další superhvězdy slavné soutěže. Všechny však zastínila česká reprezentace s neskutečným Dominikem Haškem v brance. Od ZOH 2014 se ovšem hokejisté ze slavné ligy na turnaji neobjevili. Letošní olympiáda však opět přivítá ty nejlepší z nejlepších. V úvodní nominaci tak nalezneme hvězdy z NHL včetně Davida Pastrňáka.

Výsledky hokeje na ZOH 2022

Český národní tým v základní skupině prográl s Dánskem 1:2. Po vítězství na nájezdy se Švýcarskem a následné výhře 6:5 v prodloužení ve vyhrocené přestřelce s Ruskem obsadil třetí místo. To znamenalo postup do kvalifikace play off, ve které opět narazil na Švýcary. Prohra 2:4 však znamenala pro Česko brzké vyřazení. Ve finále se střetly týmy Finska a Ruska. Hráči Suomi proti „sborné“ vyhráli 2:1 a slavili zlato.

Datum a čas Zápas Fáze 15. února, 5:10 Slovensko - Německo 4:0 Předkolo play off 15. února, 5:10 Dánsko - Lotyšsko 3:2 Předkolo play off 15. února, 9:40 Česko - Švýcarsko 2:4 Předkolo play off 15. února, 14:10 Kanada - Čína 7:2 Předkolo play off 16. února, 5:10 USA - Slovensko 2:3sn Čtvrtfinále 16. února, 7:00 Rusko - Dánsko 3:1 Čtvrtfinále 16. února, 9:40 Finsko - Švýcarsko 5:1 Čtvrtfinále 16. února, 14:30 Švédsko - Kanada 2:0 Čtvrtfinále 18. února, 5:10 Finsko - Slovensko 2:0 Semifinále 18. února, 14:10 Rusko - Švédsko 2:1sn Semifinále 19. února, 14:10 Slovensko - Švédsko 4:0 Zápas o bronz 20. února, 5:10 Finsko - Rusko 2:1 Finále

Historie hokeje na ZOH

První hokejový turnaj se odehrál na letní olympiádě v roce 1920, zároveň byl považován za první mistrovství světa v ledním hokeji. Vítězem se stala Kanada a již na tomto turnaji se předvedlo Československo, které vybojovalo bronz.



Za zmínku stojí i série čtyř vítězství Sovětského svazu v řadě, který trénoval Viktor Tichonov a na soupisce řádili hráči jako Krutov, Petrov, Makarov, Treťjak nebo Fetisov. Sérii utnul až „Zázrak na ledě“ během olympiády v Lake Placid v roce 1980, když Sověty ve finále porazil tým USA, v němž nebyl ani jediný hráč z NHL a všichni tak pocházeli z univerzitních lig a nižších soutěží.



Do olympijského turnaje několikrát výrazně promluvili i Čechoslováci, když získali osm medailí. Samostatné Česko získalo dvě medaile, přičemž největšího úspěchu dosáhlo v roce 1998 v památném Naganu, kde vyhrálo zlaté medaile. Vítězství bylo o to cennější, že tato hokejová akce byla první, na které startovali hráči z NHL. Posledním vítězem je Finsko, které v roce 2022 v posledním zápase turnaje udolalo Rusko 2:1.

Medailisté od roku 1994