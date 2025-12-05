Limberský o nové éře v Plzni: Mám velká očekávání. Hyského styl by mě bavil
V Plzni zažíval sezony, kdy s tehdejší úspěšnou generací hráčů přetlačoval favority z Prahy a vládl české lize. David Limberský (42) vítá, jakým způsobem na západě Čech začal Martin Hyský. Pod novým trenérem, který se snaží o aktivní, moderní pojetí fotbalu, by si s chutí zahrál. „Jeho styl a filozofie by mi určitě vyhovovala," říká někdejší západočeská ikona v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.
Sedí podle vás Martin Hyský do Viktorie Plzeň?
„Viktorka se mi teď vzhledově líbí. Hraje moderní, svěží fotbal, vysoko napadá a vzadu hraje na riziko. Dávají docela dost gólů, bohužel jich pak poměrně dost dostávají. Pro nezaujatého diváka je taková hra atraktivní. Ale v Plzni potřebují body, výsledky, postupy… Musí to být trošku vyvážené. Ale opravdu se mi to líbí. Plzeň se po změně trenéra zvedla – neříkám, že je to dané odchodem Miroslava Koubka, ale mužstvo dostalo nový impuls.“
Bavilo by vás zahrát si pod Martinem Hyským?
„Určitě. Vybavuji si situaci za trenéra Vrby na podzim 2011, když jsme měli hrát doma s Barcelonou. Říkal nám: zalezeme, nebo si to s nimi půjdeme rozdat? Já na to odpovídal, že si to vždycky půjdeme s kýmkoliv rozdat. Líbí se mi tohle myšlení. Než zalézt a proti silným soupeřům čekat na nějakou smrt, tak prostě vylézt a hrát buď anebo. Stejně se do vás silné týmy v Evropě nakonec dostanou, pak inkasujete v nějaké osmdesáté minutě gól, prohrajete 0:1 a budete naštvaní. Takhle zkusíte věřit ve vlastní síly. Tohle trenér Hyský na hráče přenáší. Takže mě by tenhle styl a filozofie určitě vyhovovala.“
Dostal tým výměnou trenéra správný impuls?
„Stoprocentně. Klima se asi vyčistilo, hráči trenérovi Hyskému věří, hrají atraktivně. Samozřejmě ne všechno zvládli, třeba dostali pět gólů od Slavie. Celkově se mi to líbí, jak jsou aktivní. Myslím, že tým trenérově filozofii věří, teď je to v Plzni dobře nastavené. Uvidíme, jak to dopadne v zimním přestupovém oknu. Viktorka na zimu vyhlásila velké věci. Sám jako fanoušek jsem na to zvědavý. Dřív to tady v Plzni nebylo, že by se nakupovali hráči za